梅艷芳古天樂自言拍攝喊不停　林家棟讚梅姐極力提攜後輩

古天樂自言喜歡《壞女孩》，爸爸都會聽《似水流年》、媽媽就聽粵曲，笑言屋企好似聯合國一樣。（葉志明 攝）

香港天后梅艷芳傳記電影《梅艷芳》今日（9/11）舉行首映暨音樂會，有份演出蘇生的林家棟和Eddie的古天樂一同接受傳媒訪問。

古天樂表示：「套戲其實拍咗好耐，終於都上，第一次睇見到呈現返7、80年代嘅香港，個感覺係好神奇，有時同啲朋友傾，而家2000年後係唔知咩係荔園、先施、妙麗，佢哋去做資料搜集時都幾有趣，佢哋都話好難搵到個場，終於團隊克服晒所有困難，呈現返當時。」

林家棟大讚梅姐非常願意提攜後輩。（葉志明 攝）

及後問到睇戲時會否好感觸，古天樂：「有呀，我細個都有去荔園、先施、妙麗、利舞臺，都有諗返起，不過而家真係變得好快。」而問到對梅姐的印象時，他直言：「梅姐我就冇同佢合作過，都係見過一、兩次面，喺我印象之中佢係一個唔會放棄嘅人，同埋佢好肯去提攜後輩，加上拍攝時代入當中已忍不住喊，就如拍《夕陽之歌》要將梅姐送上舞台都要忍着情緒。」

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而問到林家棟當年跟梅姐合作時，是否經常叫他講笑話，他笑言：「記得當時拍《愛君如夢》，成日都喺到講笑，佢就話『喂，講啲嘢嚟聽下啦，笑下啦』我就話好，當時我又啱啱出嚟，我好尷尬，其實我係佢fans，細個聽佢唱歌，買晒佢啲唱片，突然有個梅艷芳喺我面前喎，又一齊拍戲，感覺好奇怪但係記憶猶新，佢真係好肯提點新人，又會提點下我。同埋一位前輩成功嘅毅力同努力都喺到影響緊我哋，亦都係等於香港人精神，不停求變。」