《梅艷芳》劉培基為梅姐設計告別婚紗　神來之筆解決沒新郎揭頭紗

改編自梅艷芳一生的傳記電影《梅艷芳》，壓軸一幕以梅姐在紅館舞台唱出《夕陽之歌》作結，一身漂亮的婚紗，一句我嫁給舞台，畫面凄美。事實上，這件婚紗是出自恩師劉培基（Eddie）手筆，而他當日設計時百般滋味在心頭。

在電影中，也重現這件凄美的婚紗。（《梅艷芳》劇照）

2013年，劉培基先生推出自傳《舉頭望明月》，當時接受有線電視汪曼玲主持的《星級會客室》節目訪問，提到這件婚紗，Eddie指是他設計生涯中，幾乎用了整個心的愛去做。「我知這件婚紗是沒新郎，我知這年婚紗是死別，我真的知道，在紅館第一晚演出，揮手說再見我知是真的，所以我認為這是我一生最好的作品，因為我投入太多愛在這婚紗入面，太多感情太多感觸，我想都沒想過會設計一件婚紗畀一個女人而是沒有新郎，一件告別的婚紗，怎可以不漂亮？」

頭紗設計亦跟足原著。（《梅艷芳》劇照）

講到這件婚紗，最滿意的地方是頭紗上的設計，因為這是個沒有新郎的婚禮，沒有人幫手揭頭紗，所以設計上要花點心思。「那個頭紗是半掩的，是有離開的感覺，這設計是神來一筆。這是一件凄美的婚紗，對她對我來說都是重要的代表作。」

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訪問又提到梅姐離開時，贈香港跑馬地毓秀大廈及倫敦的兩處物業予恩師，Eddie強調自己並不知情，更慨嘆這安排搞出了這麼多無謂的官司。Eddie︰「如果我是需要她這些饋贈，我無需要待她走才去拿，我大可以在退休時直接跟她說我要這我要那，她會好樂意送給我，因為我這麼多年的生日禮物，我是限她只可以送兩條煙，我本身好憎生日禮物，因為永遠不是自己想要的東西，到我戒煙後索性跟大家說我不要生日禮物，他立遺囑時我不在香港，戲子無義不適合用於梅艷芳，她是有情有義。」