一秒拳王｜趙善恆跟學生分享拍戲經驗 ：唔好俾製作限制創作

《一秒拳王》導演趙善恆（恆仔），今日（13/11）出席《第八屆全港中學微電影創作大賽》導演分享會，跟在座中學生分享拍攝故事，當中最多人想知道《一秒拳王》拍攝的背後故事，部分學生問題問到資金、故事的張力等，令恆仔驚訝中學生的水平這麼高。至於講到打後工作安排，恆仔想再多做演員累積歷練，因為做導演最緊要累積經驗，有更多經驗拍出的作品才好看。

《一秒拳王》收1600萬港元，周國賢亦摘下男主角獎，奈何限聚關係一直未能整個劇組出來食飯慶祝。（劇照）

分享到拍攝《一秒拳王》的心得，恆仔以過來人身份強調要準備充足。「導演最重要話到畀人知自己的構思，所以我事前找攝影師、武術指導等人，用手機拍一次動作場面再剪出來看，到正式拍攝時就更加知道想要甚麼。」

恆仔提醒同學，不要以為導演一定話晒事。「你要跟不同人合作，要理解其他部門的工作去溝通，所以絕對不能太任性。」（周倪瑩 攝）

另外恆仔都分享自己拍電影最喜歡有細節位，由對白、鏡頭到聲效都有留意。「有幕要表達周國賢鬥志返來，我們連垃圾桶入面有甚麼垃圾都諗埋，以帶出表角色的改變，亦讓大家有機會再看時，會發現到新情節。」而向來對聲音較敏感的恆仔，就連拳聲都有所堅持。「戲中有些拳聲，都用上三種重擊聲混合而成。」

恆仔覺得導演就是在片場不斷被問問題的，「你要準備充足，有確實的答案，才令團隊有信心。」（周倪瑩 攝）

有同學擔心社會狀況改變，怕創作自由收窄，會心灰，恆仔明白是會有失落的，但有些情緒就是要表達出來的。「盡力做，不要被製作限制了創作，ToNick第一個MV都是我跟甄柏榮一齊拍，花了100蚊便完成，盡情表達要拍的東西，觀眾看到明就會明。」