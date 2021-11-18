夜生活女王之霞姐傳奇｜20歲黎姿演技大爆發　顏值堪稱完美

1991年上映的《跛豪》掀起一股黑幫傳記片熱潮，同年衍生出王晶執導的《夜生活女王之霞姐傳奇》，找來艷星葉子楣擔正，講述歡場人物「阿霞」的事跡，雖然是虛構故事，但找來飾演「跛豪」的呂良偉、以及參演《五億探長雷洛傳》系列的吳孟達與秦沛客串，建構了一個小型電影宇宙。



當年20歲的黎姿飾演葉子楣女兒，雖然在電影下半部才出場，但每一場戲都十分搶鏡，不單有神仙般的顏值，仲演技大爆發，趁這部片踏入30周年，跟小編一起重溫黎姿早期精彩演出。



20歲的黎姿顏值爆燈。（電影截圖）

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電影講述本來在酒樓賣點心的霞（葉子楣飾），因戀上姑爺仔Alan而成為妓女，並意外懷有女兒不悔，Alan不忿霞懷孕後不能接客，將她毒打並威脅墮胎。霞找任職警察的恩客光出頭，仲帶著女兒嫁給對方，光後來出軌，又毒打霞母女，霞用剪刀割去光下體報復。

戲中黎姿由中學生演到準人妻，戲份不是最多但十分擔鏡。（電影截圖）

在契爺劑叔幫助下，霞擺平了光後跟一名外藉警司走在一起，並發展自家夜總會事業。不悔長大後變得叛逆，戀上了姑爺仔超，跟霞反目後離家出走，後來發現超假情假義，數年後再見霞時已變得成熟，更準備跟男友結婚，但超再次現身向不悔報般，找兄弟將她強暴並拍下影帶，不悔被男友拋棄而了結生命，霞決心為女兒殺人報仇。

點擊下圖睇20歲黎姿演技大爆發

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黎姿早在14歲便入行拍電影，《夜生活女王之霞姐傳奇》是她拍過為數不多的三級片，由叛逆少女演到長大成熟，她每一場戲都落足力演出，眼神、表情、神態，雖然電影的賣點是色情，但黎姿並無欺場，強暴戲的崩潰模樣看得人心酸，早在20歲時便展現出視后級的演技。