假冒女團專訪｜Anson Lo裝胸扮女仔震撼蘇皓兒：唔想大家視覺難受

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）在港版《大叔的愛》中獻出熒幕初吻，衝擊無數觀眾的眼球；新戲《假冒女團》上映在即，Anson Lo於戲中飾演特務，為查案反串扮女仔，濃妝、假髮、假胸、高踭鞋樣樣齊，連身為女兒身嘅陳紫宣都自愧不如，拍攝時多次想鹹豬手對方。



「去年已經好想試電影呢樣嘢，所以第一次收到劇本係覺得好好玩，加上角色好hyper，所以好想快啲開拍。」今年5月MIRROR演唱會結束後當晚，Anson Lo為了《假冒》而通宵直踩，如今作品快將上映，心情再一次緊張起來。

電影初哥顧慮多

初次接觸電影，Anson Lo坦言收到《假冒》的劇本後，興奮的同時也因為角色的造型而一度卻步，他說：「因為有好多位要我扮女仔，會諗到底要去到幾盡，因為我就咁睇都唔係一個女仔，所以造型方面要斟酌。如果要騷好多腿的話，咁我本身有腳毛，又要諗到底剃唔剃，我都唔想大家視覺上難受。」

Anson Lo全家都勁餅印，問到扮女仔後會否同家姐撞樣，他說:「少少啦，不過都係家姐靚啲。」（ig圖片）

為了做到「睇落最似得嚟又唔嘔心」，Anson Lo在試妝時先由濃妝開始，再加埋假髮，結果確實驚喜了會議室的一眾工作人員：「我都有即時send相比屋企人睇，而佢哋係接受唔到，哈哈！但睇慣咗就ok。」新戲拍檔蘇皓兒（Chole）對於Anson Lo嘅女仔造型，直接以「震撼我視線」作形容，仲話自己好唔專業咁笑場，至於陳紫萱，情況亦差不多，她說:「其實佢搽返個咀已經好靚女，佢裝胸作勢時我都會忍唔住想摸，同埋有時睇住佢，我自己作為女仔都覺得普通咗啲。」

Anson Lo曾經話過自己做綜藝節目時可以沒有任何偶像包袱，同樣的理論亦應用在電影之上。

撇甩隊友感不安

Anson Lo在戲中又要扮女人又要打，前者可以靠化妝補救，後者只能將勤補拙。「平時睇人打戲好瀟灑自如，但原來每一個動作都排過度過，要跟埋機位就更加冇得馬虎，自己都花咗好多時間，亦都辛苦晒武術團隊教我呢位初哥。」為怕出錯而給拍攝團隊製造麻煩，再加上今次沒有MIRROR成員在旁，令 Anson Lo每次埋位都十分緊張。「尤其是Chole係女團前輩，我都有問佢好多女團日子係點過。」Chole聞言後即謙虛表示沒什麼經驗可以分享，畢竟MIRROR的成績有目共睹，她說：「因為我同陳葦璇有對手戲，都諗起以前As One以前跳舞甩晒時，佢會放棄休息時間教我，同埋就算而家大家獨立發展，佢都好照顧我。」

Chole與陳紫萱大讚Anson Lo拍攝時超認真，每次埋位前都會提議先試位。Anson Lo亦大讚陳紫萱每次排戲，就連喊戲都交足功課。

感恩獲大眾關注

首次做男主角，Anson Lo認為觀眾肯入場已經是對他的支持，票房部分暫時沒有考慮太多。「反而會諗下次想試一啲同自己性格唔係好似嘅角色，即係粗魯、反派、精神層面再暗黑啲，自己始終演戲經驗唔多，好多嘢都想試、想學。」談到今年的事業發展，打從MIRROR演唱會，到7月生日連串的應援，加上《大叔的愛》，令Anson Lo人氣爆燈，並成功創下了連踩69小時的工作紀錄。「今年係一年好需要感恩嘅一年，大家對Anson Lo關注度多咗好多，但都要對身邊團隊講句辛苦晒，因為我帶咗好多麻煩比身邊嘅人，大家照顧我多咗。喺我唔夠瞓嘅同時，化妝、髮型師、造型師都一樣唔夠瞓，但開心嘅係大家可以一齊經歷呢樣嘢。」

陳紫萱本身有八年舞台劇經驗，今年殺入影壇，短短一個多月接拍了三部電影。

同為影壇新人的陳紫萱，先後與影帝林家棟、古天樂、任達華合作，繼面與人氣王Anson Lo交手，看似已贏在起跑線。「我覺得同咁多人合作，所學到嘅嘢係珍貴過所謂嘅起跑線。有起跑線雖然係好，但你之後點去跑、跑邊個方向都好重要。其實Anson、Heidi（李靜儀）、Alina (李炘頤)都好努力，所以我覺得唔好著眼於起跑線，而係要努力。」

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服裝：Stella McCartney（盧瀚霆）、Pennyblack（陳紫萱）

造型：PIPA Creative（盧瀚霆）、May Lui（陳紫萱）

化妝：Rainbow Chung @ Annie Gz Chan makeup centre（盧瀚霆）、monchun_mua（陳紫萱）、Deep Choi（蘇皓兒）

髮型： Denny Ku @ CHIC private i（盧瀚霆）、@man kit Law（陳紫萱）、Al Leung（蘇皓兒）

攝影：葉志明