【紮職2】陳家樂衛詩雅齊「紮職」　9年間小角變主角︰命運的安排

英皇電影《紮職2》，今日（18/11）在彩雲邨舉行開鏡儀式，電影監製伍健雄率領導演吳家偉，及一眾演員黃宗澤、陳家樂、張繼聰、黃德斌、周勵淇、鄭則仕、衛詩雅及黃錦燊等出席儀式。其中陳家樂及衛詩雅二人早在2012年已參予《紮職》第一集的拍攝，但都是一個鏡頭兩句對白的小角色，今次兩人齊齊真「紮職」，成為男女主角。衛詩雅在旁聽罷，都對家樂表示：「你上位了。」

陳家樂及衛詩雅今日出席《紮職2》的開鏡儀式，亦是戲中男女主角。（梁碧玲 攝）

隨後二人談到當年參演《紮職》的記憶，衛詩雅稱：「幾有趣，因為是同一個戲名，而《紮職》我是第二部演的電影，這麼快就差不多十年，你會好有感覺。」雖然二人繼續演出《紮職2》，但衛詩雅指出：「兩部戲相似的地方，都是沒有對手戲，見不到大家。」

當年陳偉霆是《紮職》男主角。（《紮職》劇照）

至於陳家樂則認為這是命運的安排：「我覺得幾特別，視為一個延續。因為《紮職》的劇情要到最後才揭開頭套，殺死大佬上位的古惑仔。雖然劇本沒有貫穿，我覺得有一種命運的安排。」之後衛詩雅突然跟家樂表示：「你有沒有發現，《紮職1》同《紮職2》都是你累死我老公。」在旁的家樂立即截停她：「你唔好劇透啦！」

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最後兩人談到今次角色的挑戰，家樂表示要減磅：「之前操大隻，但戲入面我唔識打，又好怕事，所以減去我努力增肌的磅數。」至於衛詩雅則相反要增磅︰「因為好多場口都是演懷孕時，面腫腫的狀態。」

回顧《紮職》的班底，的確是十年人事幾翻新，男主角陳偉霆戲中飾演阿霆，2012年拍完《紮職》後，便返到內地發展，2014年拍出內地劇《古劍奇譚》，結果一劇爆紅，從此轉移到內地發展。另一角色阿祥由曾國祥飾演，他拍完《紮職》後都有投身導演工作，2016年拍下《七月與安生》，揚威金馬獎。2019年拍下《少年的你》，不單內地掀起熱潮，更代表香港角逐第93屆奧斯卡金像獎最佳國際影片，亦是第二部奪得香港電影金像獎最佳電影後並獲提名奧斯卡最佳國際影片最後五強的電影。