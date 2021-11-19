18禁Cult片《妖婦》衝上Netflix點擊前五　怪物女強暴男主變真愛

2016年電影《妖婦》（SiREN）近日登上香港Netflix電影點撃排行榜第5位，這部沒有卡士的30萬美元低成本舊片究竟有什麼吸引力呢？原來劇情涉及色情、暴力、邪教及怪物，重口味又Cult到爆，娛樂性十足難怪得到香港觀眾歡心。



裸女真身是魅魔邪靈，造型相當恐怖。（電影截圖）

《妖婦》是2012年電影《攞命錄影帶》（V/H/S）的番外篇，劇情講述即將成為人夫的男主角Jonah，有一晚跟幾位兄弟到脫衣舞酒吧舉行婚前派對，其中一位兄弟受神秘人邀請，到另一間俱樂部欣賞「特別表演」。一行人前往距離有點遠的目的地，Jonah發現了一名裸女在唱歌，當下他以往跟別的女人上床的回憶突然湧現。

男主角與怪物妖女最後竟然變成真愛。（電影截圖）

裸女叫Jonah不要離開，Jonah以為裸女是性奴隸而決心拯救她離開，但遭保安員發現，裸女將他殺死並露出了長尾巴怪物真身，見狀被嚇壞的Jonah駕車離開，但最後仍被裸女抓住並將他強姦。後來Jonah發現裸女是來自地獄的魅魔邪靈，數年前被俱樂部的人召喚被迫成為性奴隸。裸女因為Jonah的善良及願意助他逃走而愛上他，裸女答應不殺死Jonah放他離去。最後Jonah成功完婚，有一晚跟太太做愛後，竟發現對方竟然是裸女，裸女威脅要殺死他的太太，Jonah最終跟裸女離去。

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獵奇的劇情配上「鹽花」，就算製作不夠精良，都已足夠吸引觀眾視線，戲中最瘋狂一幕要數裸女強姦男主角，而且她的尾巴仲會變成男性性器官作「特殊用途」，令男主角生不如死，觀眾亦嚇餐死。其實電影早在去年1月1日已登錄Netflix，但近日竟然在香港登上點擊前10名，不得不說中文片名《妖婦》改得成功，夠貼地又引人注意。