《跛豪》30周年｜鄭則仕回想拍葉子楣心口一Take過︰唔係咁過癮

英皇電影《紮職2》今日在彩雲邨舉行開鏡儀式，一眾演員如黃宗澤、陳家樂、張繼聰、黃德斌、周勵淇、鄭則仕、衛詩雅及黃錦燊等都有現身活動。

鄭則仕在接受《香港01》訪問時表示，原來電影監製曾多次誠邀Ken哥演出，但都選擇推卻。鄭則仕︰「初初擔心驚做得唔好，所以一直都推。然而製片及監製健雄多次致電我，因為太少戲份，擔心自己未能完全掌控角色，後來跟他們見面後，才落實答應客串這部電影。」

鄭則仕起初不想接演，因為上場不多，擔心不能控制好角色。（梁碧玲 攝）

鄭則仕表示是客串性質，所以僅拍一天就完成。（梁碧玲 攝）

說起黑道電影，相信很多影迷都會記得由呂良偉、鄭則士及葉子楣主演的《跛豪》，而電影不經不覺已經踏入30周年。問到鄭則仕在戲中與葉子楣的經典一幕時，他已明白記者來意︰「拍心口？」之後他還稱不要以為這幕演得好過癮：「第一，你有壓力，你唔好拍錯，要拍得正確。而且唔可以拍好多次，最好一Take過，大家其實好專業，不是欣賞那動作，感受就是根據角色的心態去做。」

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而這一幕可以用完美來形容。鄭則仕：「幾乎沒有NG，因為你知道正在做什麼，你就要清楚界定，而且對手是一位女士，你不能侮辱別人。」

最後談到開鏡儀式的燒豬，傳聞因為鄭則仕最喜歡食，還承認會多買一隻分享：「我喜歡吃燒豬，專登買多一隻，因為開廠差不多70-80人，不夠吃，所以買多隻大家高高興興一起吃。」