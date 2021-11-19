《梅艷芳》票房破2000萬　4小時初剪版哥哥向梅姐推介《Monica》

由《寒戰》導演梁樂民執導、王丹妮、古天樂、林家棟、劉俊謙及廖子妤主演的傳記電影《梅艷芳》，自上星期開畫以來，票房一直報捷，截止昨日（18/11）上畫一星期，順利衝破2,000萬港元，而且氣勢持續，非常凌厲。而電影編劇吳煒倫，早前接受網媒訪問，更透露電影的初剪版長達4小時，更有哥哥張國榮與梅艷芳更深的情感描寫。

梅姐跟哥哥感情深厚，亦成為戲中重要情節。(《胭脂扣》劇照）

電影《梅艷芳》上映7日，票房已衝破2,000萬港元，勢必搶佔2021年度香港電影票房之冠。而早前《梅艷芳》編劇吳煒倫，接受facebook專頁「Trainer Evening Post 訓練員晚報」訪問，提到電影本身拍下不少情節，初剪版本更長達4小時，當中有一幕提到張國榮因《風繼續吹》未能入選1983年度《十大勁歌金曲》而沮感到喪。

電影由二人唱歌廳酒廊開始描述，到一起成為天王巨星。（《梅艷芳》劇照）

翻查資料，當年張國榮落空十大，但好友梅艷芳就同時擁有《赤的疑惑》及《交出我的心》兩首金曲獎。而這一刻，劇情就拍下張國榮隨即向梅姐分享《Monica》的原曲，表示這是下一首主打歌讓梅姐聽聽。事實上《Monica》正正是張國榮奠定樂壇地位之作，翌年亦順利打入十大，奪得首支金曲獎，可惜這一幕最後遭剪走，並沒有在公映版出現。

除了拍下的場面，寫在劇本的內容就更豐富。編劇吳煒倫提到，劇本初稿本身還會有梅艷芳、張國榮與譚詠麟同台，重現80年代香港樂壇天王天后輝煌時刻，但後來都因為種種原因決定捨棄。