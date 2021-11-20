梅艷芳︱邊個幫「林國斌」楊祐寧配音？　原來係梅姐混血靚仔師弟

由《寒戰》導演梁樂民執導，王丹妮、古天樂、林家棟、劉俊謙及廖子妤主演的傳記電影《梅艷芳》，現正在各大院線上映。電影講述已故樂壇天后「梅姐」梅艷芳波瀾壯闊的40年精彩人生，當中更包括幾段梅姐未能開花結果的感情經歷。戲中，楊祐寧飾演梅艷芳（王丹妮飾）其中一位男友林國斌，因為楊祐寧來自台灣，所以需要搵人配音，而曾經與梅姐同屬華星的海俊傑，便是聲演林國斌的幕後功臣。

林國斌（楊祐寧飾）在卡拉OK勇救梅艷芳（王丹妮飾）一幕是《梅艷芳》的重要場面。（劇照）

楊祐寧在《梅艷芳》中非常有型。（劇照）

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海俊傑接受《香港01》訪問時，便感謝導演邀請他擔任配音工作，又指自己在聲演時，回憶起當初在華星唱片的點滴：「梅姐係新秀大師姐，我亦有幸都係參加新秀而入行，其中有一屆新秀歌唱大賽能和梅姐同台演出，已經好興奮，加上梅姐份人好好客，以前經常請我哋去食大餐。」

海俊傑又指離開華星後與梅姐較少見面：「離開華星之後隔咗幾年，我有份參與荷里活電影《天脈傳奇》（The Touch，2002），咁啱梅姐都有出席首映，佢睇完仲走嚟同我講，話我英文對白講得咁好，我都好開心佢有留意到我呢位小師弟。」另外，海俊傑最近亦有翻唱梅姐的經典金曲《夕陽之歌》，借歌曲懷緬過從前。

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