《智齒》專訪︱林家棟在杜琪峯訓斥下成長　鄭保瑞︰戲名都搞年半

電影《智齒》，由鄭保瑞執導，林家棟、劉雅瑟主演，其中家棟與導演，早在杜琪峯（杜Sir）銀河映像時已認識。當日一位是電視台男主角，但厭倦日拍夜拍，流水作業的製作，好想為自己締造另一可能，寧願重新開始由小角色做起。另一位2008年執導完《軍雞》，一部連自己都覺得齒冷的電影，自感乾涸不潤，想獲得刺激重生，然後兩位不約而同去到銀河映像，一個恍如業界木人巷的地方，看似是進修，其實到去就是為一樣嘢。「畀杜Sir鬧醒！」鄭保瑞說。



訪問在觀塘進行，一個陽光燦爛的觀塘，跟《智齒》中的相映成趣。（梁碧玲 攝）

電影下的觀塘，如一個罪惡城市。(《智齒》劇照)

黑白唔係貪圖一時有型

《智齒》看似是一部警匪片，但在一片黑白混沌下，令電影添上層層疑惑，更將香港的觀塘拍成一個垃圾堆，罪惡城，極為震撼。黑白並非貪圖得意，亦不是為不同而不同，黑白是要將畫面上的細緻位抹走，將故事角色的糾纏與一團糟的人生，具體地展現出來，這一點，導演鄭保瑞好清楚。「轉黑白一定會覺得特別，覺得有趣，但是否只是貪得意，搵樣嘢刺激下呢？畫面上見到林家棟、劉雅瑟、廖子妤跟堆垃圾已混成一團，你我分不開，這跟當下角色好相似，我就知道這是一個很好的表達手法。」

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身為主角的林家棟，得知整部戲會變成黑白時，沒有太大疑惑，因為他清楚自己的角色是甚麼一回事？「我角色斬哥，因為老婆的一宗交通意外一直放不下，不肯放過駕車的劉雅瑟，一直折磨她，當你有這份執念，神都幫你唔到，連帶自己的生活都變得一團糟。戲中有一句好輕的對白︰『畀個機會自己。』就是叫自己放過劉雅瑟，等於放過自己，但是否做得到呢？」

鄭保瑞笑稱今年是林家棟年，「又《手捲煙》、《智齒》、《梅艷芳》，仲有自己監製套《殺出個黃昏》。」難怪已成為下年金像獎大熱。(梁碧玲 攝)

你當我們貪心，不安於本份，但做這行就是要頑皮。 林家棟

入銀河為畀杜Sir鬧

林家棟離開無綫（TVB）的原因已談過很多次，就是不安於繼續《茶是故鄉濃》、《酒是故鄉醇》，寧願出外闖，由一線小生降至客串配角都心甘情願。「你當我們貪心，不安於本份，但做這行就是要頑皮。」然後拍到杜琪峯、劉偉強，再憑《樹大招風》成為金像影帝，順利轉型。

至於鄭保瑞，事發於拍畢《軍雞》後，一部自命不成功作品後，那一刻知道自己似乎見底，要進修，要求變，然後杜琪峯突然向他招手拍《意外》，這「意外」來得正合時宜。「如果不停下來，我是可以單單靠咬住團火拍下去，但你不知可以拍到幾時，拍多兩三部？那刻同自己講要變，找一個你信服的人指導，話你聽點行下去。」

二人在銀河相遇，今年在《智齒》相聚。（梁碧玲 攝）

唔好因為投入好多時間好多感情去做，就以為已經呈現出嚟，其實未得呀！ 杜琪峯

「入得去就肯定大鑊，肯定好辛苦，但捱一鋪啦！」然後一部《意外》搞足3年，單單是劇本都寫了年半，出了廿多個版本，但……一粒字都未過到。鄭保瑞︰「年半以來只是過了個戲名，過程中他未必捉住你手教你點做，但是有機會跟他相處，聽到他怎樣看一部電影，怎樣看評價一部好電影，慢慢累積就是經驗。」

去到《車手》，拍完第一轉交予杜生，需要補戲大改，但改極都未達標，有段時間鄭保瑞代入了杜Sir世界，去揣摩他到底想要甚麼？結果此舉被他鬧得更甘！「『你做乜X嘢諗我諗乜，我諗到就我拍啦，你諗番自己嗰啲啦！我唔得係因為你想表達嘅嘢，未X喺你個故仔度出現嘛，你覺得拍到，但我未X睇到嘛，你唔係要嚟度我嘅嘢，我嘅嘢我自己度X咗啦！唔好因為投入好多時間好多感情去做，就以為已經呈現出嚟，其實未得呀！』這番對話是十幾年前講，但到今時今日仍然記住，未得就係未得！」來到今天，二人都分別捱出成績，似乎杜Sir真係有一鬧成金的能力。

鳴謝︰

髮型：梁佇鳴Alex @Salon Nova（林家棟）

化妝：張楊蕊而@J.A.C.K. Factory（林家棟）