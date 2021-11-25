假冒女團．專訪︱李靜儀Heidi讚Anson Lo勤力：最忙時都冇佢咁癲

Super Girls成員李靜儀（Heidi）早前在新戲《假冒女團》中與MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）、《全民造星III》十強李炘頤（Alina）、蘇皓兒（Chloe）和新人陳紫萱合作，電影亦於今日（25/11）正式在各大院線上映。談到拍攝點滴，Heidi接受《香港01》專訪時坦言過程非常開心：「入劇組時我特登減咗幾磅到107磅左右咁入去，但我係肥住出嚟，因為監製、導演好邪惡，成日都買勁多嘢食，成日『萬歲』，又炸髀又雞翼又糖水又珍珠奶茶，邊有可能唔肥！（你唔係演女團咩？唔係要Fit咩？）係呀，又要露腰又盛，唉！（咪擠晒啲肉出嚟？）少少啦！」

李靜儀最近在觀塘投資了一間健身室，她接受《香港01》專訪時坦言開拍之前不時會到健身室做運動，希望上鏡時更加好睇。（梁碧玲攝）

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Heidi又大爆主角Anson Lo面對美食不為所動：「因為佢喺套戲都有性感演出，所以逢親呢啲場口，佢出場前都會做Push-up、Sit-up。（點睇呢位後輩？）佢真係好勤力，亦戥佢辛苦，但我哋成日都同佢講，『紅嘅代價就係咁，就係冇得瞓覺，你想唔想紅？』」她又指Anson Lo當時除了拍戲，還要拍MV，試過連續幾十個鐘頭零睡眠：「我最忙嗰時都冇咁癲，就算Super Girls工作加自己工作同拍劇，每日都仲可以瞓兩三個鐘，係講瞓落張床度，而佢係只可以車上偷時間休息。」

Heidi與Anson Lo、蘇皓兒、陳紫萱和李炘頤合作的電影《假冒女團》今日（25/11）正式上映。（電影公司提供）

話咁快Heidi已經踏入「29+1」兼入行九年，她笑指雖然Anson Lo經常叫她「前輩」，但仍然覺得自己好像入行不久：「感慨總有少少，『我嘅青春咁就冇咗喇』，但其實我都好鍾意自己呢個階段，女仔唔同階段都有唔同嘅靚，以前就Baby Fit好可愛，而家就開始係輕熟女，多咗份沉澱，各有各好，最緊要就係享受當下。」Super Girls現正處於「單飛不解散」的狀態，Heidi坦言拍攝過程亦令她回想起休團前的時光：「正式開戲之前要排舞，又要上功夫堂，仲要錄主題曲，所有嘢都係以前女團經歷過。（習慣咗單飛？）開頭唔習慣嘅，而家都兩年喇，最驚嗰次都係年幾前出咗首廣告歌，要做訪問、行台，自己一個就有啲怯，因為習慣咗四個喺身邊傍住，以往就算緊張都係五個一齊緊張。」

Super Girls最後一首歌曲已經是2018年的《睡衣派對》。（資料圖片）

Super Girls休團已經有一段頗長的時間，到底是否有機會重組，Heidi便指大家要再期待多一陣：「女仔去到呢個年紀，一定會覺得有目標未達成，大家就會去追尋。（你追尋緊咩？）我好Enjoy做舞台，我都好鍾意跳舞，但我亦都有個演員夢，想接觸多啲、發掘多啲自己唔同嘅面孔，我知演員呢條路係好難行，比起做組合更加難，所以有行內人睇咗套戲，覺得我做得唔錯，我知道咗真係感動到想喊。」

Heidi在《鎂光燈下》MV花絮的一幕成為了「日經」GIF圖，不時在與她相關的討論區帖文中出現。（YouTube/@Super Girls）

講起Heidi在Super Girls時期的「代表作」，不得不提那一張來自《鎂光燈下》MV花絮的經典GIF圖，她坦言一班粉絲時至今日仍然會在粉絲群分享這個GIF圖：「一齊笑下囉，唔通因為大家取笑我身材，我就要去隆胸咩！呢啲係屋企人畀我嘅嘢嚟，最緊要係未來老公唔介意就得，又唔係要畀大家睇！」她又笑住澄清自己的身材未似畫面般有「視覺效果」：「嗰次係要箍實晒，件衫係泳衣質地，又驚走光所以用乳貼，我未去到咁Worse嘅！同埋我一直都唔係標榜好身材，所以一直冇特別去澄清，着衫好睇、夠用咪得囉。」她又笑稱有一次非常無聊地P圖將自己上圍增大：「結果係我唔襯我，但講明先，我自己都好鍾意睇身材好嘅女仔嘅。」

化妝：Melody Chiu

服裝：Adidas

場地：Fit Fat Club