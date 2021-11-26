《第一爐香》許鞍華導演率領黃金陣容　176項重量級獎項豪華班底

《第一爐香》已正式上映，該片是許鞍華成為首位榮獲威尼斯國際電影節終身成就金獅獎（Golden Lion for Lifetime Achievement）後，跟大家見面的作品，而該片更是結集一眾黃金班底，包括音樂監製坂本龍一、攝影指導杜可風，以及剛剛離開大家的服裝及造型設計師和田惠美。

畫面的美，是一班黃金幕後的心血成品。（《第一爐香》劇照）

此次發佈的幕後創作特輯，首次披露了電影《第一爐香》主創團隊組建的幕後故事。許鞍華導演用「他們都拿過奧斯卡！」這句回答顯示出了幕後陣容的實力。據統計，由導演許鞍華、編劇王安憶、攝影指導杜可風、服裝造型和田惠美、音樂總監坂本龍一、美術趙海、錄音杜篤之、剪輯鄺志良組成的豪華班底，共獲得過176項重量級獎項，令觀眾熱烈期待。

簡單如相框的擺位，攝影師杜可風都甚有要求。（《第一爐香》劇照）

和田惠美遺作

服裝及造型設計和田惠美於2021年11月13日與世長辭，享年84歲。早年憑黑澤明導演的電影《亂》(1985) 榮獲奧斯卡金像獎「最佳服裝設計獎」揚威海外，成為首位奪得奧斯卡獎的日本女性，而《第一爐香》為和田惠美的遺作。

這部電影中她一貫專業細膩地為每個角色塑造形象：「所有的服裝面料都是比較講究的，但是有些不會遵循歷史去刻意地設計這些服裝，還是根據演員的本身所擁有的氣質，然後再去做一些設計和改動。」許鞍華導演更指和田惠美提前一年就開始準備：「她就不要模仿的東西，差不多早一年已經開始去買布，到上海蘇州各個地方四出尋覓。」飾演梁太太的俞飛鴻亦盛讚服裝令演員有投入感 ：「真的是到你穿上在戲裡走動的時候，你才知道她的服裝能帶給你什麼。」

角色造型，已充份表現出各人的性格。(《第一爐香》劇照)

許鞍華導演首次與「偶像」坂本龍一合作

《第一爐香》邀得大師級人馬坂本龍一擔任配樂，據悉，導演許鞍華一直都有著和自己的「偶像」坂本龍一合作的願望。為了促成此次合作，她親自前往東京與坂本龍一會面。坂本龍一在看過電影後表示︰「非常喜歡這個故事」，以超乎導演想像，細膩地理解完成了這組配樂。許鞍華導演在特輯中表示二人一拍即合：「我們去找坂本龍一，他已經看過片了，然後看了片以後已經有想法。他寫一段已經是配合那個畫面的音樂，他是懂得到那個地步，所以我覺得特別感激。」

坂本龍一的音樂成了電影最佳的嚮導。(《第一爐香》劇照)

「亞洲第一攝影師」杜可風

攝影指導找來被譽為「亞洲第一攝影師」的杜可風，榮獲威尼斯影展和康城影展最佳攝影的杜可風雖然屢獲殊榮，經驗豐富，亦慨嘆這部電影要求高：「像這一部電影這種要求那麼高，標準放在這裡，所以你一定要跟得上，這是我的責任。」《第一爐香》最終不負眾望，先後揚威各大影展，入選77屆威尼斯國際電影節、第25屆釜山國際電影節和第33屆東京電影節，蜚聲國際。

杜可風坦言被導演的高要求，逼出另一層次。(《第一爐香》劇照)

《第一爐香》故事講述上海女學生葛薇龍 (馬思純 飾) 來香港求學，投靠姑媽梁太太 (俞飛鴻 飾)，卻反被梁太太利用，把她當作餌誘吸引男人，葛薇龍漸漸沉迷在紙醉金迷中。後來她被花花公子喬琪喬 (彭于晏 飾) 吸引，為了繼續過聲色犬馬的上流社會生活，不惜出賣自己的靈魂，費盡心機嫁給了喬琪喬，最終淪為姑媽梁太太和喬琪喬斂財的工具。