金馬獎2021｜香港人羅卓瑤曾拍《誘僧》　憑《花果飄零》奪導演獎

第58屆金馬獎今晚（27/11）舉行，獎項競爭激烈，當中香港代表《濁水飄流》率先奪得最佳改編劇本，去到最佳導演獎，香港人再次揚威，由羅卓瑤導演憑《花果飄零》奪得。這是她第5度提名金馬獎並首次奪獎，可惜因身處歐洲未能出席，要由友人代領及發表感受。

羅卓瑤導演於2009年，曾跟吳彥祖合作電影《如夢》。（視覺中國）

羅卓瑤身在歐洲未能出席，要友仔代她領獎。（影片截圖）

羅卓瑤叫友人代出席前，叮囑朋友盡情享受節目，因為她自覺得獎機率是０，又自稱是最苦命導演寶座的得主。在交給友人宣讀的得獎感受中說到︰「過去很多的落空，好像人家跟自己說，你不夠好，要繼續努力。說真的，這跟自己創作很相似，每次完成都總覺得未夠好，《花果飄零》亦不例外。」導演又感謝金馬獎評審替她坐上這個寶座。

電影由香港人在香港拍攝，但未能在香港放映。(《花果飄零》劇照)

出生於澳門的羅卓瑤，畢業於香港大學英文系，曾任職於香港電台電視部，1982年至1985年間於英國電視電影學院主修導演及編劇。畢業後首部執導作《外國的月亮圓些？》便摘下芝加哥影展銀牌獎。1989年執導王祖賢、曾志偉、林俊賢主演的《潘金蓮的前世今生》，1990年執導由張曼玉、梁家輝主演的《愛在他鄉的季節》，亦入圍第10屆香港電影金像獎最佳電影獎。隨後的作品還有《誘僧》(1993)、《浮生》（1996）等。

2009年，憑電影吳彥祖主演的《如夢》，入圍第46屆台灣電影金馬獎最佳導演獎，可惜都空手而回。到今屆終於憑《花果飄零》贏得金馬獎最佳導演獎。《花果飄零》講述主角返回兒時故鄉澳門，回憶起當年神秘失蹤的16歲哥哥，突然一個中學生鬼魂不斷出現在主角生活當中，甚至一直跟著她返回香港。另一方面，主角朋友的弟弟Jeff是個鋼琴家，從英國學成後返回香港但找不到相關工作，他巧遇現在也過的潦倒的鋼琴啟蒙老師，也在街頭認識了參加雨傘運動的抗爭少女阿敏，阿敏稱自己可以看得見鬼魂，更看到當年興中會革命犧牲者的亡靈對她提出警告。