金雞百花｜《花樣年華》上IMAX版　王家衛監製《一杯上路》成開幕

《第34屆中國金雞百花電影節》將於2021年12月28日-30日在福建廈門舉行，今年王家衛會有兩部作品在電影節內放映，包括《花樣年華》的IMAX版本，另外是王家衛導演最新監製，由《出貓特攻隊》導演Baz Poonpiriya執導的《一杯上路》，獲邀成為本屆金雞國際影展的開幕影片。

《一杯上路》由王家衛監製，《出貓特攻隊》導演最新作品。（《一杯上路》海報）

電影《一杯上路》是泰國導演Baz Poonpiriya，繼4年前《出貓特攻隊》後的最新力作。當年王家衛賞識他的才華，擔任其新作的監製，影片製作耗時3年，橫跨泰國、紐約實景拍攝。今年年初率先入圍第37屆聖丹斯國際電影節世界電影單元，並獲得了評審團特別獎，Netflix亦已拿下影片亞洲版權。

《一杯上路》的故事源於導演Baz Poonpiriya在紐約求學時的真實經歷，聚焦一對好友的告別之旅，可視作公路版的「遺願清單」。有別於《出貓特攻隊》，Baz Poonpiriya此番邀請觀眾在136分鐘裡，跟隨兩位主角的步伐，漫漫尋找情路。電影由在內地頗具人氣的泰國當紅影星Tor Thanapob（Tor）領銜出演，《出貓特攻隊》的女主演Aokbab Chutimon因亦加盟本片。在疫情籠罩的當下，影片對於生命盡頭的思考給予觀者重新出發的慰藉。

至於在電影節作經典放映的《花樣年華》，電影於2021年是上映20周年，全球已進行大大小小的紀念巡映，此次以IMAX姿態首度參加金雞百花電影節的展映，在金雞獎四十周年慶典之際獻上一份驚喜禮物。王家衛導演在知悉這個消息後，特地手寫一封書信，誠意邀請影迷朋友們到IMAX影院再回首那段難以忘懷的《花樣年華》。在信中他也巧妙地借用電影裡那句經典台詞，呼應這次IMAX版本的金雞展映活動，寫道：「如果多一張IMAX影票，你會跟誰看？」