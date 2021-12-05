梅啟明控電影《梅艷芳》侵權　律師梁永鏗︰可能遭其他版權人反告

電影《梅艷芳》自上月正式以來，叫好叫座，票房直逼5,000萬，同時亦惹來梅艷芳胞兄梅啟明關注，除一早入場觀看電影，更於本月2日入稟高等法院，聲稱持有「梅艷芳」及「Anita Mui」的商標，循民事途徑控告製作電影的安樂影片有限公司，遂要求賠償但未有列明金額。《香港01》就事件向梁永鏗律師查詢，對方指︰「商標註冊任何人都可以申請，對官司勝算不大，反之會令各方關注你可能會損害別人知識產權，引起其他官司。」

梅啟明表示已經入場觀看《梅艷芳》，本星期更入稟高法控電影公司侵權。（資料圖片）

梁永鏗律師︰要證明你有沒有協助令「梅艷芳」發揚光大

梁永鏗律師回覆查詢時，表示有看過相關報道，他以經營一間食肆做例子作簡單說明。「例如有間食肆做了十數年有錢賺，有名氣，但一直沒有登記商標，然後你去知識產權署登記個店名商標，是可以的，但如果去到打官司，你就要證明自己有為該餐廳付出過甚麼，證明你是餐廳擁有人。今次關鍵是『梅艷芳』這個人名，所以打官司時就要證明你有沒有協助令『梅艷芳』成名，在事業上有沒有讓她發揚光大。如果他是唱片或電影製作人，甚至經理人，功勞會較顯著。」

據梅媽透露，她於2018年已接獲電影公司邀請擔任電影內容顧問，提供相關內容。（視覺中國）

有機會引起其他版權持有人聯合反告

梁永鏗律師表示有看過梅啟明的入稟狀，發現不是經律師而是親自撰寫︰「相信他這樣做是為了節省律師費，不過若去到打官司，就有需要聘請律師。若梅啟明敗訴，有可能需支付電影公司的訴訟費用。」至於商標登記，梁永鏗律師指任何人都可以去申請，有關當局沒有責任去審查你有沒有這方面的法律權利。「只要你提供的資料合法便可，但去到打官司就要你進一步提供擁有這個商標的證明。」

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不過商標並非如當年的dot com網名，先霸了就有著數，梁律師都提醒，事前大家不知道梅啟明擁有「梅艷芳」這個商標，現時有如公告天下，這可能對其他如電影、唱片版權持有人的利益有潛在風險，有機會引起大家聯合起來反告他，要求取消其商標註冊，事後更有可能要負責所有訴訟費用，否則人人都去登記就會引起正式版權持有人混亂。」事實上，假若梅啟明能勝出官司，的確可以向電影公司索償回有關損失，但按已公開的資料分析所見，梅啟明的勝算似乎不高。