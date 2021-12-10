《梅艷芳》廖啟智為王丹妮進修演技　陳敏兒大感動︰梅姐一定收貨

由《寒戰》導演梁樂民執導，故事根據已故香港天后梅艷芳的的真實經歷改編而成的電影《梅艷芳》，由王丹妮、古天樂、劉俊謙、廖子妤、林家棟等人主演。電影上映以來口碑極佳。而王丹妮為準備角色，花了大半時間找來智叔廖啟智、麥秋成及趙增熹進行集訓，雖然電影上畫時智叔未能欣賞到，但太太敏兒姐（陳敏兒）看後便讚不絕口，更感謝王丹妮為角色付出的努力。

跟梅姐合作過的導演關錦鵬（左），亦表示王丹妮演得極神似。(《梅艷芳》劇照)

在電影《梅艷芳》開拍前大半年，電影公司特意為王丹妮找來三位導師，分別從歌藝、舞蹈及演技進行特訓，而三位導師分別是趙增熹、麥秋成以及已故的智叔廖啟智，而在長達半年的造星過程中，就成功將王丹妮跟梅艷芳拉近距離。電影上畫後大獲好評，王丹妮的神似度令人歎為觀止。

敏兒姐大為感動，力讚王丹妮表現專業︰「以第一次做戲來說，睇完之後覺得她好有天份，繼續加油，梅姐一定收貨！」（影片截圖）

日前，電影公司更安排智叔的太太陳敏兒，來一次「驗收」，結果敏兒姐大為感動，力讚王丹妮表現專業︰「以第一次做戲來說，睇完之後覺得她好有天份，繼續加油，梅姐一定收貨！」敏兒姐表示要搵一個演員來演梅姐，真的超高難度，「我是梅姐Fans，我要求好高但我收貨，多謝你的努力。」

對於智叔生前能參予這部電影創作，敏兒姐深深多謝大家支持︰「這部電影好好，梅姐生前希望我們不會忘記她，但隨年日過去，人是善忘的，是會忘記的，所以慶幸有一部電影講梅姐，再次勾起大家對梅姐的回憶，梅姐，我們是不會忘記的。」