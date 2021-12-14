【金球獎2022】《魷魚遊戲》獲三項提名　李政宰爭視帝創歷史

《第79屆金球獎頒獎禮》將於香港時間明年1月10日早上舉行，大會剛公布入圍名單，韓劇《魷魚遊戲》獲三項提名，包括劇情組最佳劇集，李政宰入圍最佳男主，吳永秀角逐最佳男配角，繼韓國電影《上流寄生族》揚威奧斯卡後，到韓劇在荷里活發威！

《魷魚遊戲》獲三項提名。（劇照）

電影獎項方面，Netflix電影《犬山記》（The Power of Dog）獲7項提暫時領先，包括最佳劇情電影、最佳男主角、最佳男配角、最佳女配角及最佳導演等。此外，由Kenneth Branagh執導的自傳式黑白片《貝爾法斯特》（Belfast）亦同樣獲得7項提名。

《犬山記》班尼迪甘巴貝治被視為影帝鼎頭大熱。（劇照）

影帝方面，與《犬山記》班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）爭獎的包括《Swan Song》的Mahershala Ali、《Being the Ricardos》的哈維亞巴頓（Javier Barden）、《王者世家》（King Richard）的韋史密夫（Will Smith）、與《馬克白》（The Tragedy of Macbeth）的丹素華盛頓（Denzel Washington）。

而《千萬別抬頭》（Don't Look Up）的里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio），就與《Cyrano》的彼特丁拉基（Peter Dinklage）、《夢想期限tick,tick... BOOM！》（Tick, Tick... Boom!）的安德魯加菲（Andrew Garfield）與《狂舞紐約》（In The Heights）的Anthony Ramos爭歌舞／喜劇組影帝提名。

LADY GAGA有望憑《GUCCI名門望族》封影后。（劇照）

本屆影后競爭激烈，《GUCCI名門望族》（House of Gucci）的Lady GaGa與《史賓沙》（Spencer）的姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）角逐劇情組影后，對手仲有《Eyes of Tammy Faye》的謝茜嘉積絲婷（Jessica Chastain）、《失去的女兒》(The Lost Daughter）的Olivia Colman、以及《Being the Recardos》的妮歌潔曼（Nicole Kidman）。

而入圍歌舞／喜劇組最佳女主角就有《安妮特》（Annette）的瑪莉安歌迪雅（Marion Cotillard）、《草莓薄餅》（Licorice Pizza）的Alana Haim）、《千萬別抬頭》（Don't Look Up）的珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）、《黑白魔后》（Cruella）的愛瑪史東（Emma Stone）、與）及《西城故事》（West Side Story）的Rachel Zegler。

由於金球獎遭荷里活杯葛，本屆頒獎禮將不獲任何一家電視台直播。

【《第79屆金球獎》部分提名名單】

劇情組最佳電影

《王者世家》（King Richard）

《犬山記》（The Power of the Dog ）

《沙丘瀚戰》（Dune）《貝爾法斯特》

（Belfast）《CODA》

歌舞／喜劇組最佳電影

《西城故事》（West Side Story ）

《千萬別抬頭》（Don't Look Up ）

《夢想期限tick,tick... BOOM！》（tick,tick...BOOM！）

《甘草薄餅》（Licorice Pizza）

《情聖西哈諾》

劇情組最佳男主角

丹素華盛頓（《馬克白》）

韋史密夫（《王者世家》）

班尼狄甘巴貝治（《犬山記》）

哈維亞巴頓（《Being the Ricardos》）

Mahershala Ali (《Swan Song》)

劇情組最佳女主角

姬絲汀史釗活（《史賓沙》）

妮歌潔曼（《Being the Ricardos》）

Lady GaGa（《GUCCI名門望族》）

Olivia Colman (《失去的女兒》)

謝茜嘉積絲婷（《Eyes of Tammy Faye》）

歌舞／喜劇組最佳男主角

Anthony Ramos （《狂舞紐約》）

安德魯加菲（《夢想期限tick,tick...BOOM！》）

里安納度狄卡比奧（《千萬別抬頭》）

Peter Dinklage（《情聖西哈諾》（Cyrano））

Cooper Hoffman (《甘草薄餅》)

歌舞／喜劇組最佳女主角

Rachel Zegler（《西城故事》）

愛瑪史東（《黑白魔后》）

珍妮花羅倫絲（《千萬別抬頭》）

瑪莉安歌迪雅（《安妮特》）

Alana Haim(《甘草薄餅》)

最佳男配角

Kodi Smit-McPhee （《犬山記》）

Ciarán Hinds（《貝爾法斯特》）

賓艾佛力（《The Tender Bar》）

占美杜倫（《貝爾法斯特》）

Troy Kotsur (《CODA》)

最佳女配角

姬絲汀鄧絲（《犬山記》）

Caitríona Balfe (《貝爾法斯特)

Ruth Negga (《Passing》)

Aunjanue Ellis（《王者世家》）

最佳導演

Denis Villeneuve（《沙丘瀚戰》）

史提芬史匹堡（《西城故事》）

瑪姬佳蘭賀（《失去的女兒》 ）

堅尼夫班納（《貝爾法斯特》）

珍甘比茵（《犬山記》）

最佳外語片

《Drive My Car》（日本）

《Parellel Mothers》（西班牙、法國）

《A Hero》（法國、伊朗）

《Compartment No. 6》（芬蘭、俄羅斯、德國）

《上帝之手與我》（The Hand of God）（意大利）

最佳動畫

《奇幻魔法屋》（Encanto）

《盛夏友晴天》(Luca)

《魔龍王國》（Raya and the Last Dragon ）

《Flee》《My Sunny Maad》