《月老》獲封「最好哭電影」優先場反應好　柯震東喊到嗌Cut仲喊

榮獲第58屆金馬獎11項大獎提名電影《月老》，由台灣著名作家兼導演九把刀親自改編自己同名著作，聯同柯震東、宋芸樺及王淨聯手演出，於台灣上畫不足兩週票房已破億。電影更被台灣觀眾評為「歷年來最好哭的電影」。從花絮可見，柯震東、王淨與宋芸樺在戲中都有較重情緒的喊戲，其中一場戲柯震東更哭到導演喊「cut」後，仍不能自控狂喊。

一眾月老，靠手指頭點出紅線，就可撮合任何人。C

在《月老》花絮片「主角篇」中，柯震東有場關鍵重頭戲，哭到眼淚鼻水直流，就連導演喊卡後仍無法自拔！柯震東卻表示演哭戲對他來說是很困難：「我很難演哭戲，我本身私底下也不是太愛哭的人，我不太在別人面前有悲傷的情緒。演哭戲真的要很專注，把自己心裡的那道牆去撬開給大家看到。」花絮中只見那場哭戲柯震東哭得難以自控，九把刀導演嗌「cut」了仍然不能自控的在哭泣，可見柯震東投入角色非常深！

17晚的票房相當理想，大家都搶先入場。(網頁截圖)

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三位主角柯震東、宋芸樺和王淨不但在戲裡瘋狂活潑鬥嘴，年紀相近的他們私下相處也相當融洽，往往面對陌生人比較慢熱需要時間熟稔的柯震東說：「還好王淨很健談，也願意釋出善意，彼此可以很開心的聊天！」所以可以在幕後花絮中看到柯震東會一直跟王淨大開玩笑，說她體脂肪高是和牛，故意惹怒王淨，讓旁邊一堆工作人員大笑！隨著劇情推展，兩個人開始互相傷害對方越來越嚴重，兩人演搞笑的場面時都非常放得開，相信觀眾看時亦感受到兩人歡樂的默契。

電影已由本月11日起，於Cinema City及MCL戲院開賣優先場，由於反應熱烈已加開17-19日優先場，電影將於12月23日全港上映。