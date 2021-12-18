王力宏從影專演大好青年　《色｜戒》君子式拒與湯唯發生性關係

王力宏在15/12宣布離婚後，太太李靚蕾一直未有發聲，直至啞忍兩日後，終於在昨晚 (17日) 個人IG作出反擊，發出一段長達4000多字的長文，力數王力宏的不是，更驚爆他無論在追求自己、婚後、懷孕期間，都有出軌行徑，而且當中除了召妓，更不乏圈中炮友，令王力宏形象插水。
在事件被爆前，王力宏一向形象大好，參與的電影多演大好青年角色，如在李安執導的《色｜戒》（2007），飾演抗日學生，而在主旋律電影《建黨偉業》（2011），飾演「五四運動」學生領袖之一羅家倫，形象正氣凜然。
在電影《色｜戒》中，王力宏飾演香港大學學生鄺裕民，在校內參與救國話劇劇，不時激情地呼喊︰「中國不能亡」。後來認識了從嶺南大學轉到港大就讀的王佳芝（湯唯 飾），並一起走到更前線，策劃暗殺易默成（梁朝偉 飾），以一搗汪精衛政權在港招兵買馬的佈署。
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為了派王佳芝色誘易先生，在苦無性經驗下，話劇社團成員決定要為她進行「實戰練習」，而早對王漸生情愫的鄺裕民並沒有乘人之危，反而叫另一團友與王佳芝練習，此舉雖情操高尚，卻令王佳芝暗怨，二人的感情亦告終止。而在久經訓練下，王佳芝亦成功從青澀的姑娘變成了一名成熟女人。
去到2011年，王力宏接拍中國主旋律電影《建黨偉業》，飾演「五四運動」學生領袖之一羅家倫，雖然戲份不多，但就是個熱血愛國，情操高尚的人物。從當日拍攝花絮可見，角色說話時的亢奮和熱血，都考起王力宏，要NG數次才完成。
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