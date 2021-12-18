《皇家特工第一任務》俄國魔僧原來好跳得　殺人場面注入舞蹈元素

2021壓軸猛片《皇家特工：第一任務》（The Kingsman），幾經波折終於鐵定12月30日上畫。電影由《皇家特工》系列導演馬菲域肯（Matthew Vaughn）執導，帶大家走到《皇家特工》的前傳世界，去到第一次世界大戰時空。而戲中大奸角，就是由真人物角色改編的「俄國魔僧」， 一場刀劍大戰看得觀眾熱血沸騰！

里斯伊凡斯（Ralph Fiennes）飾演的「俄國魔僧」，極具魔性，看到人心寒。（《皇家特工：第一任務》影片截圖）

《皇家特工：第一任務》是電影系列前傳，講述全球首個獨立情報機構「皇家特工」的崛起。電影公司發放最新電影片段，當中由《哈利波特》「佛地魔」里斯伊凡斯（Ralph Fiennes）飾演的「俄國魔僧」，會與《銀河守護隊》型男狄哲文侯蘇（Djimon Hounso）在宴會廳中來一場比舞打鬥，場面華麗至極，當中更融合哥薩克舞蹈、柔道、巴西柔術和空手道的怪異武術，據知劇組足足花了幾個月時間編排，營造出風度翩翩而又緊張刺激的畫面。

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作為《皇家特工》前傳，故事背景設在第一次世界大戰，活現多場歷史性重要戰役，而且多位傳奇歷史人物亦現身。除了末代沙皇尼古拉二世 (Nicholas II)、英王佐治五世 (George V) 外，幾位「壞人」的真實故事亦份外吸睛！奧地利魔術師、讀心師、催眠師和預言家漢納辛 (Erik Jan Hanussen)，自稱丹麥貴族的他於事業高峰期被傳媒捧為「永不會錯的人」，亦一度成為希特拉最喜愛的神秘主義者。

這幕動作場面，將會成為影史上一個經典。（《皇家特工：第一任務》影片截圖）

而大奸角「俄國魔僧」拉斯普丁 (GrigoriI Rasputin) 的一生更是讓人嘖嘖稱奇，自封擁有治癒能力的神秘主義者的他，得沙皇尼古拉二世和老婆亞歷山德拉重用，成為二人顧問，有指他治好了二人獨子的血友病，更加贏盡信任。而就算是死，他亦死得相當精彩，有傳他先後被下毒、毒打、槍擊都死不去，最後要被扔在河中浸死。