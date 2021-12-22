《梅艷芳》紀念梅姐逝世18周年　30/12請全港市民免費搭電車

電影《梅艷芳》由王丹妮、古天樂、林家棟主演，由11月上映至今快兩個月，票房已接近6,000萬，已肯定成為2021年最高票房的香港電影，直逼《葉問3》6,040萬，挑戰香港電影最高票房第五位。電影公司為答謝香港人支持，特別在12月30日，梅姐逝世紀念日，包起全線超過130班次電車，全日請廣大市民免費乘坐，作為《梅艷芳》送給香港人的一份禮物。

電影《梅艷芳》上映以來叫好又叫座，票房已接近6,000萬，電影內容及相關新聞成為歌迷及戲迷熱話。（劇照）

香港電車是全球現存唯一全數採用雙層電車的電車系統，同時亦是香港最便宜的交通工具，是香港最地道兼引以自豪的標誌之一，見證香港百年興旺。為搭謝全香港市民對《梅艷芳》或梅姐的支持，電影公司於12月30日免費請大家全日搭電車。當天下午，電影《梅艷芳》女主角王丹妮、導演梁樂民和電影公司老闆江志強將現身以「12.30情懷未變 依然掛念」這份心情，一同坐上極具香港特色的電車，跟大家道謝。

電影公司特別在梅姐58歲冥壽請大家免費搭電車一日。（官方圖片）

《梅艷芳》自上映以來，憑住觀眾對梅姐和香港的一份愛和支持，電影在疫情下仍能創下多項NO.1紀錄，包括：年度中文電影開畫票房、年度中文電影單日票房、年度中文電影總票房、近五年中文電影票房、連續超過一個月票房及Google 2021年度熱搜電影等，經數據顯示，每9位香港人中便有1位入場觀賞過《梅艷芳》這部電影，電影至今亦已在全球12個地區上映，再一次引證梅姐的魅力和電影的成功。情懷未變，依然掛念，梅姐，我們記得你。

講到請大家搭交通工具，2016年由周星馳執導，羅志祥、鄧超、林允主演的賀歲片《美人魚》，就在當年1月11日請全港市民當日免費搭天星小輪，星爺更攜同羅志祥與林允現身中環天星碼頭跟大家見面，場面十分墟冚。

相信如非宣傳活動，星爺都好多年冇搭小輪。（資料圖片）