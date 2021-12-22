《闔家辣》「反眼」呂爵安排頭位登場　鄭中基「暴龍腔」教讀戲名

聖誕未到，2022年賀歲片大戰已經來臨，率先出手的有《闔家辣》最新預告，電影由吳君如監製兼主演，鄭晉軒首次執導，鄭中基、梁詠琪、呂爵安（Edan@MIRROR）參與演出。在鄭中基及吳君如兩位笑匠坐陣下，電影預告竟然交由呂爵安打頭陣，並使出參加《全民造星》時的必殺技「反白眼」，可見被前輩甚為器重。

海報中， 四位主角擠身在家居的浴室厠所中，場面既搞笑。而這條「屎坑」橋正是來自監製吳君如。（《闔家辣》海報）

預告一出，先由鄭中基以「暴龍哥」腔教大家以正音讀出戲名《闔家辣》，然後就入正題，精選戲中笑位出擊。短短一分鐘多的預告，四位主角盡情將身上喜劇細胞活現眼前。首次拍攝電影的Edan，在預告中十分搶鏡，繼續使出《大叔的愛》的冧招，以及參加《全民造星》時的反白眼技，最悅大家。估唔到當日被花姐鬧到反艇，要極力克制的小動靜，會成為喜劇的賣點。

這個反白眼表情，成為Edan標記。（《闔家辣》影片截圖）

當日的參賽表情，成為話題。（影片截圖）

除了表情交到足，其講對白的喜感直迫笑匠鄭中基，預告一句：「我老母啲醬好好味呀！」可見在毫無偶包下，盡情地搞笑一番。至於首次飾演母親角色的梁詠琪，還有鄭中基和吳君如，同樣耍出渾身解數，等住大家一齊過年放笑彈。而今次預告，更有其他演員亮相，當中包括林家熙Locker、胡子彤，盧海鵬、何啟華DeeGor@ERROR，其中袁澧林Angela更有浸浴場面，甚有驚喜。

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有機會跟鄭中基合作，Edan大可從喜劇演員進發。（《闔家辣》影片截圖）

而今次發放的《闔家辣》海報中， 四位主角擠身在家居的浴室厠所中，場面既搞笑，這條「屎坑」橋正是來自監製吳君如:「這個浴室厠所也是電影其中一個場景，大家因疫情被困家中，在狹窄的浴室厠所空間下引發不少尶尬笑話，這也是香港寸金尺土環境下大家的共鳴。」

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《闔家辣》故事大綱

2019年新冠病毒疫情爆發，令一眾「打工仔」得以在家工作。Coba（呂爵安 飾）在家工作期間，每天就是跟家人困獸鬥，Coba無意中發現母親的手工辣椒醬大受同事好評，他決定說服家人一同製作辣椒醬在社交平台上放售，企圖轉移視線避免爭吵。沒想到迎合在家吃飯的需要，辣椒醬生意更上一層樓！可是潛藏多年的家庭矛盾又一觸即發，由選用哪款辣椒醬瓶子的爭拗逐一引爆，這個在家日常拉鋸戰，比他們的辣椒醬更辣！

上映日期︰2022 大年初一

監製︰吳君如

編劇・執行監製︰鄒凱光

編劇・導演︰鄭晉軒

演員：鄭中基、梁詠琪、呂爵安、吳君如