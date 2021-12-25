2021電影｜5大影壇新人王　王丹妮梁仲恆盧瀚霆來年互鬥金像獎

經歷完疫情嚴峻的2020年，2021年2月戲院順利重開，電影製作亦重投正軌，加上多部在2020年無法上映的作品，累積到今年上畫，令2021年的香港影壇重現光芒。多套電影包括《梅艷芳》、《媽媽的神奇小子》及《怒火》，都在票房和口碑大放異彩。當中更不乏為業界提供不少影壇新星，好幾位更是一來便擔正做主角，包括《梅艷芳》王丹妮、《媽媽的神奇小子》梁仲恆、馮皓揚、《殺出個黃昏》鍾雪瑩及《假冒女團》盧瀚霆，實力之強，相信會在來年於金像獎決一高下。

劉俊謙飾演張國榮，跟扮演梅姐的王丹妮有不少對手戲。（劇照）

《梅艷芳》王丹妮

當坊間得知要拍梅艷芳傳記電影，大家都覺得是高難度動作，會吃力不討好不寄予厚望，殊不知當王丹妮扮演的梅姐亮相後，一份強而有力的說服力即湧上來，令人信服她就是梅艷芳。王丹妮本身是模特兒出身，因為輪廓神似，電影公司特意為王丹妮找來三位導師，從歌藝、舞蹈及演技進行特訓，而三位導師分別是趙增熹、麥秋成以及已故的智叔廖啟智，成就今天在銀幕上的「梅艷芳」。

《媽媽的神奇小子》梁仲恆、馮皓揚

改編自殘奧運動員蘇樺偉的真人真事，《媽媽的神奇小子》神奇地在香港刷出亮麗的票房，更成為話題之作，有此成績當然要歸功於監製兼主演的吳君如，不過蘇樺偉一角要演得好才令大家看得投入。

訪問期間，梁仲恆會成為蘇樺偉的翻譯，令大家更明白當中所講的內容。（葉志明 攝）

勝利手勢也是仿照蘇樺偉得來。（《媽媽的神奇小子》影片截圖）

飾演成年版的梁仲恆，舞台劇演員出身，由動靜、舉止到言談都成功演繹出來，當日看預告已夠催淚。冷不防戲中演少年版的馮皓揚，更有種青澀不帶「演」的魅力，完全令人懷疑這會否是位殘障演員？兩位都出色，一同成就了《媽媽的神奇小子》，但可預期二人會同步入圍來年金像獎最佳新演員，「兩兄弟」將要一較高下。

馮皓揚青澀不帶「演」的魅力，完全令人懷疑這會否是位殘障演員？（《媽媽的神奇小子》劇照）

《殺出個黃昏》鍾雪瑩

鍾雪瑩，又稱鍾雪，曾經是商台903 DJ，又是填詞人幫Jace陳凱詠填過好幾首代表作，可謂多才多藝。今年更一口氣有四部電影上畫，包括《狂舞派3》、《媽媽的神奇小子》、《梅艷芳》，當中以《殺出個黃昏》佔戲最重，直逼女主角位置。雖然面對前輩級的謝賢及馮寶寶做戲，但出來效果亦舒服自然，這個麻煩「孫女」亦演得恰到好處，要入圍新演員一席相信冇難度。

鍾雪瑩的活潑演出，讓「四哥」謝賢的角色更出彩。（《殺出個黃昏》劇照）

鍾雪在戲中角色只要略為過火便惹人生厭，幸好她算處理恰當。（《殺出個黃昏》劇照）

《假冒女團》盧瀚霆

最後一位是人氣王Anson Lo盧瀚霆，乘住MIRROR勢頭直闖影壇，而作為處男作，Anson Lo完全零偶包，戲中要扮女人都無抗拒。加上一眾神徒的動員能力驚人，在不斷三刷四刷逼爆謝票場後，票房已衝破700萬。手持這部電影都可有此成績，如果下部劇本再好啲，拍攝再具水準一點，肯定有更大迴響。

Anson Lo的女裝造型成為話題。（《假冒女團》影片截圖）