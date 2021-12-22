G風暴｜黃宗澤再合作鄭嘉穎是回憶殺　直言古天樂拍戲極嚴謹

黃宗澤指古天樂拍戲好仔細，感情情上連佢隻手點擺都會留意。（梁碧玲攝）

風暴系列最終章《G風暴》由古天樂、張智霖、鄭嘉穎、宣萱、黃宗澤、謝天華今日（22/12）舉行首映禮，在戲中飾演兩兄弟的鄭嘉穎和黃宗澤接受傳媒訪問時表示：「簡直係回憶殺！」

鄭嘉穎和黃宗澤表示今次合作簡直是回憶殺。（梁碧玲攝）

鄭嘉穎和黃宗澤曾多次合作，黃宗澤先講到：「簡直係回憶殺！」不過鄭嘉穎則表示：「其實合作同以前喺公司拍差唔多，大家都好有默契，對一對就埋位。」

黃宗澤補充：「成部戲都係同佢最多對手戲，嘉穎係ICAC，我就係公務員，不過過程中就俾佢發現到啲衰嘢咁囉。」鄭嘉穎搞笑回應：「你話親情緊要定點吖？打爛我個金漆招牌呀！」

鄭嘉穎笑言：「在戲中被黃宗澤打爛金漆招牌。」（梁碧玲攝）

及後問到今次好多打戲，過程中有冇受傷時，兩人回應其實都是受舊患困擾，而且受傷的都是左腳。預告片中可見兩人有幕天橋跳樓戲，黃宗澤：「跳天橋個場係好麻煩，跑足成日，又要跑樓梯，跑上跑落。不過今次有古生（古天樂）喺度就最刺激，佢捉得好細，就好似天橋上一幕感情戲，佢同我講隻手咁樣擺好啲，即係佢連我隻手都睇到，睇得好仔細。」

黃宗澤指天橋一幕跑上跑落再跳天橋很麻煩。（梁碧玲攝）

最後問到鄭嘉穎入圍視帝最後5強，他則笑言：「希望有新氣象，（係咪同馬明爭？）馬明攞過啦，希望俾啲未攞過嘅人，呀Sean囉，其實如果Bosco有份我一定講佢啦，（黃宗澤：我都唔喺到）出年囉！（黃宗澤：未必啦）」