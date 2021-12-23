【魔戒20周年】演員重聚談拍攝過程　「咕嚕」靈感竟來自這動物

由奧斯卡金像導演彼德積遜（Peter Jackson）執導的《魔戒電影三部曲》（The Lord of the Rings）自2001上映至今大受歡迎，亦奪得過11個奧斯卡獎項創下歷史，亦成為最影迷心目中的經典。日前一眾演員難得重聚接受訪問，大談當年拍攝的過程。

《魔戒首部曲：魔戒現身》20周年。（電影海報）

Elijah Wood接拍電影時才20歲。（劇照）

據《The Independent》報道，飾演Frodo的Elijah Wood指接拍電影時才20歲，在落實演出前為了讓人留下深刻印象而將自己打扮成哈比人，更找來聲音教練練習方言，用各種不同鏡頭位置拍攝了一個試鏡帶寄給導演，最後成功獲得角色。而飾演「咕嚕」（Gollum）的型態大師Andy Serkis則表示當時劇組透過經理人問及是否有興趣替一個虛擬角色配音，其後投入尋找方法揣摩角色，更透露在偶然間在廚房看到所樣的貓咳出一團毛及扭動的脊椎，才觸發靈感創造出「咕嚕」這個經典角色。

另外，演員除了重聚接受訪問，更登上訪談節目《The Late Show with Stephen Colbert》，奧蘭度布林（Orlando Bloom）、Elijah Wood、飾演Sam的Sean Astin、「Pippin」Billy Boyd、「Merry」Dominic Monaghan等人打扮成饒舌歌手，並創作了歌曲《The No.1 Trilly》來慶祝20周年。有大批粉絲都大讚搞笑又新鮮，更表示要重看《魔戒電影三部曲》來度過聖誕。