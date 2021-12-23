【怒火】 謝霆鋒奪澳門國際電影節影帝　陳木勝封最佳導演

第13屆澳門國際電影節今晚（23日）舉行，《怒火》連奪兩大重要獎項，陳木勝獲頒最佳導演，而謝霆鋒亦大熱膺最佳男主角，霆鋒更親自領獎，並代已故的Benny導演接受殊榮。

霆鋒親自到澳門領獎，換上清爽短髮的他充滿「少年感」。（片方提供）

霆鋒受訪表示：「年底開始，電影或音樂的頒獎禮都會相繼舉行，我當然希望疫情能保持穩定，讓更多實體頒獎禮順利進行，使過去一年努力不懈的台前幕後，得到應有的回報及獎項肯定。」

今次憑Benny導演的遺作《怒火》封帝，是否別具意義？霆鋒點頭回應:「能夠憑著港式動作片拿獎，我是特別開心，因為現在已經沒有這樣的Hong Kong action movie，加上陳木勝電影的動作設計又是獨一無二的。我們還有好多非常厲害的香港動作片導演，比如說徐克導演，但他以拍古裝武俠動作片為主，林超賢導演則專攻槍械以及部隊式戰爭……市場上，陳木勝導演那種獨特的動作風格，基本上已經沒有，我是因為喜歡香港動作片而拍電影的，所以這次《怒火》反應好，特別開心！」

霆鋒在《怒火》的表現獲一致好評。（劇照）

這晚霆鋒替已故的Benny導演上台領取最佳導演獎，大為感觸：「我跟導演合作了五、六部電影，第一部動作片就是跟他拍的，還有好多東西都是他教的，這樣替他代領獎座，當然格外覺得可惜！」展望之後不同頒獎禮，霆鋒坦言：「期望《怒火》得到更多的評審肯定，對努力完成《怒火》的陳木勝導演，有個好好的交代！」明年打算乘勝追擊，接拍其他電影作品嗎？霆鋒笑言：「明年再說吧！」