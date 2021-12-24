《飯戲攻心》黃子華再爆愛情金句　邊個激嬲Stephy要大嗌︰八婆！

2022年虎年賀歲片《飯戲攻心》，由《逆流大叔》導演陳詠燊執導、監製、編劇，黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎、陳湛文主演。首預告一出，沒有令大家失望，子華繼續發揮其金句本色，仲有王菀之的爆笑歪理，當然唔少得仲有Stephy鄧麗欣不顧女神形象，大嗌一聲「八婆！」，到底呢句係送畀邊個？

賀歲片離不開一家人三兄弟的傳統，《飯戲攻心》亦延續這份精神。（《飯戲攻心》海報）

《飯戲攻心》通過六人錯綜複雜關係，揭開一個家庭的問題。片中飾演大佬的黄子華，一句準時八點開飯，約定家中兄弟張繼聰（二佬）、陳湛文（三佬），及女友們鄧麗欣、王菀之、林明禎齊齊開餐。雖然同檯食飯，但就各有心病，二佬（張繼聰）女友（鄧麗欣），竟然是大佬（黃子華）的前度？而網紅小喵（林明禎）是三佬心目中的女神，但就成為大佬的現任，一場角色關係密集過盆菜嘅多角戀，一觸即發。

王菀之繼續發揮搞笑本色，預告壓軸為大家送上驚喜gag。（《飯戲攻心》預告截圖）

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三男三女充滿笑意的關係，在預告上立即為大家送上精警對白，當中先由黃子華爆出愛情金句︰「愛情是與其等它改變，不如鵲巢鳩占」而向來傻氣十足的王菀之就跟子華爭拗「勾義嫂」到底係數學問題定中文問題。至於向來仙氣見稱的Stephy，預告中就一反女神姿態，谷住全力，咬牙切齒爆出一句︰「八婆」，到底鬧緊邊個？似乎是直指性感擔當的林明禎。明禎雖然是大佬子華現任，但又美腿誘惑，密室情挑三佬陳湛文，介入陳湛文和王菀之之間，呢個「八婆」稱號又係咪實至名歸？