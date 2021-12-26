壓軸神秘禮物盒《一代宗師》　珍貴收藏記錄十年拜訪各門派影片

澤東電影為慶祝30周年，每月一度的電影神秘禮物盒，今個月來到壓軸一彈《一代宗師》。這部2013年的作品，是導演王家衛歷時10年去籌備及拍攝，10年時間除了讓一眾演員梁朝偉、章子怡、張震等人習武外，更多是王家衛花時間去親自拜訪多大門派作資料搜集。當日拜訪時都有拍下影片作宣傳時用，後來更集結成影集DVD，贈予各受訪者為紀念品。該影碟屬非賣品，但今次就隨《一代宗師》禮物盒一併送上，更附上王家衛親筆簽名，極具紀念價值。特此答謝粉絲支持，完滿落幕。

梁朝偉為電影習詠春，不久更斷手，相當艱苦。（《一代宗師》劇照）

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王家衛向來是慢工出細貨的代言人，凡事力臻完美，有人笑說一部《2046》花了5年製作已經很誇張，斷想不到去到《一代宗師》，輕輕鬆鬆來個一倍時間，一拍便是10年，打破了個人製作時間最長紀錄。電影攝製時間不是最花時間，最費時是拜訪各門各派做資料搜集。而該戲中演員梁朝偉、章子怡、張震均為了電影，親身學習相關武術，其中張震學八極拳更達至專業水準，在武術比賽中取得一等獎殊榮，在拍攝時，連同梁朝偉在內，各人都盡量沒有採用替身。

《一代宗師》禮物盒藏品相當豐富，當中的影集DVD最具收藏價值。（官方相片）

《一代宗師》禮物盒當中有6件珍藏禮品，包括《一代宗師》限量Super Audio OST CD 附獨立編號（Ｍade In Japan）、《一代宗師》IMAX海報、公告武林帖首映飛、3D首映手帶、《一代宗師宗師之路》花絮DVD連導演簽名，記錄導演走訪大陸各地探訪功夫宗師，以及紀錄梁朝偉、章子怡、張震練功的花絮片段，最後還有一套《一代宗師》茶具木盒。禮物盒將於12月30日早上10時，在澤東電影Online Shop開賣（www.block2distribution.com/shop），限量30套，每套定價$3,030元，請大家準時登入。

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除了禮物盒，同時間亦會有大量《一代宗師》精品推出，亦於12月30日同步開售，點擊睇精美產品。