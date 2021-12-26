2021電影｜香港電影豐收年《梅艷芳》稱霸　頭三甲票房突破1億

2020年是新冠肺炎最嚴峻的一年，連帶戲院曾勒令停業多達110日，票房數字大受影響。踏入2021年，一切漸回正軌。2月份初七日，戲院順利重開，《拆彈專家2》、《狂舞派3》紛紛上畫，隨後多套被逼押後上映的電影亦順勢推出。雖然2021年還有一星期才完結，但票房數字方面已成定局，《梅艷芳》已肯定成為今年香港電影票房之冠，更順利拉高整體港片收入，令單是頭三甲已大收過億港元。

劉德華在《拆彈專家2》的破格演出，成功為香港票房爆出一線生機。（電影劇照）

戲院重開後，《拆彈專家2》由聖誕電影一個轉身射個三分波變成賀歲片，爆旺個場，以$1,948萬炒熱電影市道，喚醒大家重投入戲院的懷抱。隨後話題作不斷，《一秒拳王》以港產片姿態打出$1,705萬數字，令人眼前一亮。數字令人興奮，話題更令人亢奮，向傅統港式黑幫電影致敬的《手捲煙》，以及關注社會弱勢露宿者的《濁水漂流》，將港產片熱血情懷再次注入市場。

一秒優勢可以做到好多嘢，只要好好善用。（《一秒拳王》劇照）

關注弱勢社群的《濁水漂流》，成為觀眾熱討的話題。(《濁水漂流》劇照）

踏入暑假才是真正激鬥，《媽媽的神奇小子》以最本土的題材震撼人心，吸納大批甚少入戲院睇戲的媽媽級觀眾都買飛支持，結果大收$2,810萬，排今年港片票房第二位。期間《怒火》火氣亦猛，以陳木勝遺作之名，加上大爆北京道，火力全開在內地大收十數億人民幣，在港亦輕鬆收$2,663萬，排第三位。

以香港田徑傷健運動員蘇樺偉為藍本的《媽媽的神奇小子》，具體展現何謂賺人熱淚。（劇照）

可以令北京道辣手過北京田鴨，抵你票房大收。（《怒火》影片截圖）

不過好戲在後頭，11月12日上畫的《梅艷芳》，開畫日便大收$331萬，證明大家沒有遺忘梅姐，然後愈映愈烈，票房如冰山大火般失控，打破多年港片票房僵局，至今上畫近兩個月都未使唱「夕陽之歌」，長映長有，最新數字是接近$6,000萬票房，輕鬆帶領二、三位衝破1億大關。最好的時候，亦是最壞的時候，用來形容2021年香港電影市場，最貼切不過。