《月老》香港上畫5日破500萬　狗主角「阿魯」催淚表情搶柯震東鏡

聖誕檔電影被《蜘蛛俠︰不戰而歸》及《22世紀殺人網絡4︰復活次元》完全攻陷，港片只有古天樂、張智霖主演的《G風暴》在30/12上映，而華語電影就有九把刀執導，柯震東、宋芸樺主演的《月老》，該片在台灣上映不足一個月便破二億台幣（約5000萬港元），而在港表現也不遜色，5日便破500萬，相當凌厲。

導演九把刀起初對自己死去的狗狗有點依戀，希望可以找一隻更像他已離世的狗狗演出，然而最後Akita表現出眾，角色仍是落在牠身上。（《月老》劇照）

《月老》於剛過去聖誕長假，是唯一一套在聖誕檔期上映的華語愛情電影，在上星期四23日開畫日連同早前優先場共收得$1,157,079，經一連四日的公眾假期後，截至昨日27日已超過五百萬票房！除了口碑火熱及票房理想外，《月老》當中眾多淚點爆發位居然原是三位主角，而是戲中可愛度爆燈又被眾人稱為「淚點擔當」的狗狗Akita！

Akita每日工時最短的演員，如果沒有牠的戲份就會讓牠先回到專屬的休息室，絕對是最被劇組寵愛的大明星。（《月老》劇照）

狗狗Akita在戲中是宋芸樺所養的「阿魯」！阿魯每次出場的可愛模樣不但令很多觀眾融化，想不到更是戲中的「淚戲擔當」！由於《月老》榮獲本屆金馬獎最佳視覺特效的獎項，許多觀眾都以為片中「阿魯」賺人熱淚的表演，都是由特效加工而成，為此導演九把刀特地澄清：「我們沒有花上任何特效鏡頭在Akita身上！」更笑言Akita叫同戲演員情何以堪：「每一位看完《月老》出來的第一句話都說狗狗很強！」男女主角也非常同意，柯震東笑言：「我們碰到神犬了！」

導演九把刀也說起初Akita是全組人首選，但自己對死去的狗狗有一點依戀，因此本來希望可以找一隻更像他已離世的狗狗演出，然而最後角色仍是落在Akita身上，「我覺得是一種命中注定吧！」九把刀亦說拍這個戲也是一種思念：「其實拍這個影時，也有點想要宣洩自己對狗狗的一個思念。」

阿魯在網上大熱，不少人也follow牠的IG。（《月老》劇照）

雖然Akita是「淚點擔當」卻也是每日工時最短的演員，如果沒有牠的戲份就會讓牠先回到專屬的休息室，絕對是最被劇組寵愛的大明星。為了讓Akita在片場專注度和精神可以達到百分百，許多愛狗的工作人員都被規定不能跟Akita玩耍，甚至連眼神都不能跟牠接觸，所以當電影一殺青的那刻，所有的工作人員連宋芸樺等演員都放下手邊工作，衝過去跟牠拍照，藉以宣洩他們對於Akita滿滿的愛！