《千萬別抬頭》影評｜劇情荒謬卻真實　里安納度收起狂放演出身價

Netflix年度壓軸大製作《千萬別抬頭》（Don't Look Up），特別安排在平安夜推出，可見對作品信心之強。結果影片上架翌日，社交平台已經有不少人談論，神作之說不絕。到底是大家詞窮動輒都叫「神作」，還是真的實至名歸？

《千萬別抬頭》算是近年Netflix最出色的電影作品，其諷刺社會的力度，是Disney+的合家歡宗旨遠遠追不上。（《千萬別抬頭》劇照）

未看該片，坊間有指單看卡士，有里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio），珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）、梅麗史翠普（Meryl Streep）及添麥菲查洛美（Timothée Chalamet），已是信心保證。講得出此話，應該冇睇過同為Netflix出品，上月上架的《紅色通緝令》（Red Notice），集齊狄維莊遜（Dwayne Johnson）、賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）及姬嘉鐸（Gal Gadot），結果拍出一部荷里活版《賭城風雲》，卡士大但劇情更大，係大鑊個大，要幾侮辱觀眾智慧先拍到這種質素的電影。

從預告看到兩位天文學者被總統奚落，便知作品未災難片這麼簡單。（《千萬別抬頭》劇照）

來到《千萬別抬頭》，一部看似是災難電影，天文學家里安納度如何制止一場彗星撞地球，人類滅亡的災難，不過如果你有看過該片的首預告，便嗅到電影要談的不是天災如何拯救，而是人類的無知如何無得救。

＃＃＃以下內容含劇透，請斟酌閱讀＃＃＃

影片一來是珍妮花羅倫絲飾演的天文學準博士生，發現一顆直徑達6至9公里大的彗星，即將在6個月後撞擊地球，其破壞力是近萬枚核彈，全地球發生一次12級地震，簡單來說人類必死無疑。里安納度作為教授，眼見火燒眼眉，就似災難片英雄上身，急往召喚NASA，希望獲總統接見着手處理災難，但劇情去到這裏開始「現形」，變得荒誕黑色喜劇。

里安納度今次演爸爸這老成角色，就算肥腫了兩個碼，但依然靚仔。（《千萬別抬頭》劇照）

眼前這位英雄先被奚落，坐貨機去華盛頓，在白宮呆等一日一夜，總統聲稱好忙但就聽到慶生的生日歌聲，然後終於見面，梅麗史翠普飾演的女總統無心裝載，掛住自吹自擂，然後身邊的幕僚更加狗眼看人低，質疑教授資歷，笑其杞人憂天，全程就只有里安納度及珍妮花羅倫絲在著急，最後因為總統擔心事情會影響中期大選，最後換來一句︰「按兵不動，靜觀其變」。

珍妮花羅倫絲全程躁底，急民之所急，但無人領情。（《千萬別抬頭》劇照）

以為該片主打政府的官僚，未完，接下來抽擊傳媒的反智。總統冷處理，里安納度以為上電視爆大鑊大家會驚，殊不知電視台要追收視，優先處理觀眾想睇嘅內容，末日要6個月後先到，消息被安排在報道Ariana Grande分手之後。更抵死是主持人一見里安納度是天文學者，便搶問到底宇宙有冇外星生物？完全當彗星襲地球唔係一回事。到珍妮花羅倫絲大發雷霆以為會收效，結果觀眾反而大笑，瘋狂Cap圖改圖笑她失儀。每個畫面都似曾相識，每個情節都是你我日常，但放到世界末日前的6個月，特別荒謬。再看《千萬別抬頭》的製作單位Adam McKay，一人身兼編劇、導演、監製多職，而他前作就有《沽注一擲》（The Big Short）及《為副不仁》（Vice），這個片單已夠你放一百萬個心。

Ariana Grande的分手消息，比世界末日更重要。（《千萬別抬頭》劇照）

曾候選多次奧斯卡影帝的里安納度，最終憑《復仇勇者》（The Revenant）稱帝，不是不精彩，但當下似擔凳仔輪到他的感覺。如果要拎，《華爾街之狼》（The Wolf of Wall Street）會更勝任，今次《千萬別抬頭》更是極稱職。向來英雄表演的他，收起萬梓良式演技，在戲中下下被質疑，處處站於下風，受氣無奈感覺演得出色過癮。若你能全程投入其角色，那份鬱結將會在片尾彩蛋十倍奉還，一吐烏氣，甚至作為人類的你我，都會大叫聲︰人類係抵死！