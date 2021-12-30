皇家特工｜俄國魔僧Rasputin開槍打唔死　荒淫無道天生有「神物」

新片《皇家特工：第一任務》（The King's Man）本周在香港上映，電影以第一次世界大戰為背景，除了一眾原創角色外，電影亦出現不少歷史人物，當中包括來自俄羅斯、有一代「魔僧」之稱的GrigoriI Rasputin。

Rhys Ifans在《皇家特工：第一任務》中飾演Rasputin。（電影海報）

GrigoriI Rasputin出身於俄羅斯農家，後來移居西伯利亞，其父親因好賭而令家道中落，而他長大後就成為當地人所共知的無賴，並為他起了「Rasputin」一名，有「淫逸放蕩」的意思，諷刺他不務正業四圍作惡。

Rasputin（中間長鬍鬚者）在皇室過著荒淫生活。（視覺中國）

Rasputin於三十多歲時當上神職，以散播謠言及施展巫醫維生，他曾成功寓言俄羅斯某地三月時會出現乾旱，以及為「沙皇」尼古拉二世的叔父的狗治病而聲名大噪。到俄國革命時代，Rasputin於1905年被帶到首都聖彼得堡，除了成功擠身上流社會，更深受皇室重用，為沙皇的唯一的兒子成功控制血友病病情，而深得沙皇夫婦信任。

Rasputin深得皇室信任。（視覺中國）

在沙皇夫婦的寵信下，Rasputin變得無法無天，干涉朝野政事，很多得罪他的官吏遭其罷免，他又打著「聖人」旗號受到貴族婦女崇拜，本來就荒淫無道的他，在皇室肆意縱酒宣淫。有傳Rasputin天生異稟，性器官長達28.5公分，他死後性器官被割下，並放在聖彼得堡一家性器官博物館展示。

Rasputin的一世相當傳奇，而最奇特的部份要數他被殺死的過程。1916年12月，多名貴族與皇室成員聯手合謀暗殺Rasputin，親王Felix Felixovich Yusupov以妻子作餌，誘騙Rasputin到其寓所，騙他吃下摻有毒藥的糕點，但他竟然一點反應都沒有，眾人情急之下向他開槍，又用啞鈴及刀等重撃他，Rasputin仍死唔去，最終眾人將他綁起來丟進冰河，Rasputin在冰水中掙扎了十分鐘才死去。