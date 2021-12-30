第34屆中國電影金雞獎完整名單　謝霆鋒未能憑《怒火》奪男配角獎

2021年中國金雞百花電影節暨第34屆中國電影金雞獎，於今晚（30/12）廈門舉行頒獎禮，黃昏時份舉行的紅地氈有多位演員出席，包括鄧超、黃曉明、李冰冰及關曉彤等，而頒獎禮亦於晚上順利舉行完畢。香港代表謝霆鋒憑《怒火》入圍競逐最佳男配角，可惜落空輸給《一秒鐘》的範偉。而張藝謀就憑《懸崖之上》奪得最佳導演。

霆鋒早前奪得澳門國際電影節影帝，可惜今晚未能再下一城。（官方相片）

任達華跟謝霆鋒，都有出席頒獎禮。（官方相片）

惠英紅與顏丙燕一同頒發最佳女主角，最終由《你好，李煥英》張小斐奪得。（官方相片）

第34屆中國電影金雞獎完整名單

最佳故事片：《守島人》

《守島人》獲得最佳故事片大獎。（電影海報）

最佳導演：張藝謀《懸崖之上》

張藝謀憑《懸崖之上》奪得最佳導演。（金雞百花＠微博）

最佳編劇：余曦、黃欣、趙寧宇《1921》（原創）

最佳男主角：張譯（《懸崖之上》飾張憲臣）

最佳女主角： 張小斐（《你好，李煥英》飾李煥英）

張小斐憑《你好，李煥英》李煥英一角，奪得最佳女主角。（金雞百花＠微博）

最佳男配角：範偉（《一秒鐘》飾範電影）

最佳女配角：朱媛媛（《我的姐姐》飾姑媽（安蓉蓉））

最佳導演處女作：旦真旺甲《隨風飄散》

最佳中小成本故事片：《冰下的魚》

最佳紀錄/科教片：《九零後》

最佳美術片：《白蛇2：青蛇劫起》

最佳兒童片：《再見吧！少年》

最佳戲曲片：《南越宮詞》

最佳外語片：《困在時間裡的父親》

最佳攝影：趙小丁《懸崖之上》

最佳音樂：陳光榮、陳永健《中國醫生》

香港音樂人陳光榮、陳永健憑《中國醫生》奪得最佳音樂。（《中國醫生》劇照）

最佳美術：霍廷霄《革命者》

最佳剪輯：鐘煒釗《拆彈專家2》

華仔主演的《拆彈專家2》成為內地最賣座的港產片，今晚亦奪得最佳剪輯獎。（劇照）

最佳錄音：陶經《一秒鐘》

評委會特別獎：《我和我的家鄉》