第34屆中國電影金雞獎完整名單　謝霆鋒未能憑《怒火》奪男配角獎

2021年中國金雞百花電影節暨第34屆中國電影金雞獎，於今晚（30/12）廈門舉行頒獎禮，黃昏時份舉行的紅地氈有多位演員出席，包括鄧超、黃曉明、李冰冰及關曉彤等，而頒獎禮亦於晚上順利舉行完畢。香港代表謝霆鋒憑《怒火》入圍競逐最佳男配角，可惜落空輸給《一秒鐘》的範偉。而張藝謀就憑《懸崖之上》奪得最佳導演。
第34屆中國電影金雞獎完整名單
最佳故事片：《守島人》
最佳導演：張藝謀《懸崖之上》
最佳編劇：余曦、黃欣、趙寧宇《1921》（原創）
最佳男主角：張譯（《懸崖之上》飾張憲臣）
最佳女主角： 張小斐（《你好，李煥英》飾李煥英）
最佳男配角：範偉（《一秒鐘》飾範電影）
最佳女配角：朱媛媛（《我的姐姐》飾姑媽（安蓉蓉））
最佳導演處女作：旦真旺甲《隨風飄散》
最佳中小成本故事片：《冰下的魚》
最佳紀錄/科教片：《九零後》
最佳美術片：《白蛇2：青蛇劫起》
最佳兒童片：《再見吧！少年》
最佳戲曲片：《南越宮詞》
最佳外語片：《困在時間裡的父親》
最佳攝影：趙小丁《懸崖之上》
最佳音樂：陳光榮、陳永健《中國醫生》
最佳美術：霍廷霄《革命者》
最佳剪輯：鐘煒釗《拆彈專家2》
最佳錄音：陶經《一秒鐘》
評委會特別獎：《我和我的家鄉》