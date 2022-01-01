《G風暴》黃宗澤被五花大綁變人肉炸彈　「洗手間都忍住唔去」

反貪風暴系列來到最終回《G風暴》，繼續由林德祿執導，古天樂、張智霖、鄭嘉穎主演，於昨日大除夕正式上映。今集終極篇，新加盟了宣萱、黃宗澤（Bosco），而新入組的Bosco就有貢獻，於尖沙咀文化中心被鐵鏈五花大綁，鬧市中化身人肉炸彈，過程更因為動彈不得，連廁所都唔敢去。

以為鄭嘉穎趕到會有救？黃宗澤︰「佢只係ICAC，唔係拆彈專家！」（《G風暴》劇照）

劇組今次成功申請在文化中心拍攝大型槍戰，出動過百臨時演員，Bosco回憶起當日被犯罪份子，用鐵鏈綁架到文化中心外圍的場面，最難忘都是為免阻礙拍攝進度，連廁所都唔敢去。「劇組將我綁喺輪椅，再將一個大型炸彈綁喺我身上，基本上郁唔到，當嘉穎趕到時都愛莫能助，因為佢只係ICAC，唔係拆彈專家！」

古天樂嚟到，都係冇得救，因為佢都只係ICAC，睇嚟要等劉德華到場。（《G風暴》劇照）

據知Bosco為免每次花時間開鎖解鎖，所以在放飯前都一直坐在輪椅上，連洗手間都忍住唔敢去，飲水就靠助手幫忙。Bosco指導演及古仔給了幾個挑戰自己。「佢哋叫我同嘉穎各自演繹幾個唔同版本，畀佢哋返去再揀，我覺得幾好玩，大家試一啲新挑戰、新元素加入電影。」

嘉穎就表示很久沒有和Bosco合作，未埋位前都會和對方憶起昔日拍電視劇的情景，嘉穎續稱今次戲中因Bosco受賄，而令自己要在親情及公理二選一，非常掙扎。另外對於在文化中心鬧市拍攝槍戰，嘉穎也希望耳熟能詳的場景能引起觀眾共鳴。