《拆彈專家》劉德華選擇犧牲冇誇張　真人女版感自豪︰保護屋企人

由劉德華主演的電影《拆彈專家》，於2017上映，劇組專程搭出一條紅隧拍槍戰及爆炸場面，結果票房大收，3年後更拍出續集《拆彈專家2》於2021年初上映，一樣大收旺場。



電影將拆彈專家的工作具體展現出來，而一句對白︰「拆彈唔係你想做就做，係要個天批准。」就將這工作添上一份使命感。事實上，拆彈專家的日常當然沒有這麼英雄式情節，不過他們的危險程度亦不遑多讓，而且當中仲有女士擔當該職位。



《拆彈專家》以這一幕最為印象深刻，亦記下香港電影史上第二場人體爆炸。（電影劇照）

無綫電視曾經製作一個新聞資訊節目《時事多面睇》，帶大家了解拆彈專家這個崗位，當日就提到灣仔沙中線地盤內，接連發現二戰時期的炸彈，當中炸彈處理主任張立德，便在節目中指地盤內發現的第二枚炸彈最為難搞。事源該炸彈在半空中卡住，就算不引爆，其逾千磅的重量亦足以做成意外。

節目中講解戰時炮彈，其威力之大就連零星碎片都足以傷人。（影片截圖）

戲中不少拆彈情節，都有參考真實個案。（《拆彈專家》劇照）

如果不幸爆起來，後果更不堪設想，但到底有幾不堪？「基本上方圓20米至30米範圍的東西，都會變成塵埃，不會再存在。而其衝擊波可以去到1、200米，甚至係去到500米，會破壞門窗等物件。再遠一點，爆炸時引起的碎片，可以彈到去1、2000米都有可能，而碎片會附帶高溫，擊中人或物時破壞性極大。」可見這個任務既艱巨，亦確保了不少人的生命。

在電影《拆彈專家》系列中，都是男性主導，但其實警隊爆炸品處理課裏面都有女隊員，其中受訪的鄺靈楓小姐，就是後備小組炸彈處理主任其中一員。「我不認為因為我是女性便做不來，我做警察原因好簡單，想保護我鍾意嘅人，保護我屋企人，冇人份工作比起做拆彈主任更有這份感覺。」

雖然女同事身材較驕小，但為保護，一視同仁要穿上重達65磅的防爆衣。（影片截圖）

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雖然女同事身材較驕小，但為保護，一視同仁要穿上重達65磅的防爆衣，節目中她便穿上防爆衣模擬走向爆炸品的情況，而這段路行內會稱為「One Man Risk」。「淨係會一個人行去，中間個過程都幾漫長，我哋會叫『Long and Lonely Walk』，聽唔到其他聲，淨係會聽到自己呼吸聲。」有見及此，無論是BabyJohn定劉德華，在戲中選擇犧牲自己都是有根據。