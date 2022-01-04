《致命24小時》湯怡慘被潘燦良糟質　「落妝見臉上爆微絲血管」

由湯怡、潘燦良與吳卓羲主演的電影《致命24小時》，將於1月6日上映。電影自公開海報以來，湯怡的性感造型立即掀起話題，是湯怡入行以來最性感一次。早前湯怡跟潘燦良接受《香港01》訪問，問到為性感場面有冇加重操肌練習，務求於幕前露出最美一面，殊不知湯怡埋怨導演葉念琛嚴禁她操肌︰「反而要我食肥少少。」

湯怡在戲中好怕見到潘燦良，但現實中就覺得是演技導師。（梁碧玲 攝）

過去多演純情角色的湯怡，今次既要演盲女，又要有性感場面，更要被潘燦良飾演的變態角色蹧躓。戲中湯怡有多場性感睡衣戲，又有大露背的出浴及換衫戲，問到為這些場面要有甚麼準備，湯怡語帶懷疑地指，導演葉念琛要她不用準備，盡量吃多一點。湯怡︰「導演不准我做操肌做運動，他說失明人士，甚少會周身肌肉，聽落好似有點道理，所以她禁止我做運動，反而想我有點肉地，拍攝時不停叫下午茶和宵夜，還會在現場燒野食。」

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效果如何？大家在預告都略見，反應不俗。「這是入行以來最性感一次，事前都跟導演研究最靚的拍攝角度，有了互信便放心去做。」除了身形，盲人的動靜湯怡都有鑽研，更專登到盲人中心學習。「例如學如何去煮一餐飯，學完自己在家中都戴眼罩摸黑試一試，亦這樣生活了一陣子。」

湯怡自言今次是入行以來最性感一次。（梁碧玲 攝）

戲中潘燦良是一個重要角色，負責蹂躪湯怡，平時斯斯文文的燦哥，突然要兇狠起來，都考起這位專業演員。潘燦良︰「我本身未試過演這類角色，起初接拍都覺得好好玩，從而看其他人的作品加以發揮，去到現場導演有好高要求，不斷要求演得到肉一點，結果就辛苦了湯怡。」

潘燦良講起凌虐戲，都非常尷尬。（梁碧玲 攝）

訪問前湯怡看了該片兩次，兩次感覺都不好受。「去到被凌虐一幕，第一次不斷喊，第二次是忍住不喊，太難受。回想拍攝時，曾有段時間好怕見到燦哥。因為這幕孰斷斷續續拍了5、6日，從不同角度拍攝，一共打了4、50巴，大家見到的紅腫都是真的。」燦哥坐在一旁都深感歉意。「拍完收工，我都WhatsApp她，問你有沒有事呀，好好休息呀。其實我都被逼演到這樣，不夠逼真觀眾不會相信，唯有開拍前大家溝通好大約會怎樣打。其中一幕真的從梳化拖下來，雖然拍那刻個心都跳一跳，但都要演下去。」湯怡︰「都辛苦了燦哥，因為他不不了手。其實返到屋企落妝都嚇親自己，臉上不少地方都爆微絲血管，身上處處都是瘀痕，大家見到戲中的我又紅又腫是真的，不是化妝，斷想不到我們是拍了一部動作片。」