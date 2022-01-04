《三夫》陳湛文怕被指鹹豬手　「對手比我放得開猛講︰沒事沒事」

電影《三夫》（2019），是導演陳果妓女三部曲的最後一部，電影兩位主角曾美慧孜及陳湛文，分別提名金像獎最佳女主角及最佳新演員，結果曾美慧孜贏得影后揚威。雖然陳湛文輸給《淪落人》的Crisel Consunji，但其演出亦獲得認同，得以在影圈繼續發展。日前播出的ViuTV節目《演員門》，陳湛文便重提這個角色，坦言接拍時最擔心不是要裸露，而是怕被對方指鹹豬手。

陳湛文有份主持的ViuTV節目《演員門》，今個星期首播。（影片截圖）

節目以電影演員為受訪人物，而主持人正是四位新晉男演員︰游學修、凌文龍、吳肇軒及陳湛文，各人都講述自己的一部代表作。其中有人問到陳湛文會否擔心自己今後唯一的代表作就是《三夫》，更會否被定型是三級片明星？陳湛文對此都表示不會擔心︰「因為全球電影圈氣候，已經不太在意你有否裸露，接受程度都闊了不少。這是陳果妓女三部曲第三部曲，是好有力度的一部戲，如果我要被標籤時，陳果導演更加早被標籤，既然阿果都頂得住，我都應該要效法怎樣去處理。」

《三夫》的劇情與畫面，當日掀起話題。（《三夫》劇照）

陳湛文感謝曾美慧孜給予他信任，大家全程放任去演。（《三夫》劇照）

節目中，吳肇軒追問當時阿果為何會起用陳湛文當男主角，回想起來，陳湛文都是膽粗粗去試。「舞台劇世界，各地不乏全裸演出，只是香港比較保守。而作為演員，我都想體驗下全裸演出，會是一件怎樣的經歷，要衝破些甚麼？但我最怕是對手怎樣看我，會否變成『鹹豬手』，有沒有抽人水，有沒有生理反應，但我可以同大家講，這位女演員（曾美慧孜）比我更放得開。當時我第一次拍戲，加上有尺度大的演出，自己是膽怯，好驚青，但她非常好，不斷跟我說︰『好呀，Come on，沒事沒事，來！』才令我可以放開去演。」

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其實陳湛文的試鏡過程都非常有趣，早在2019年接受《香港01》訪問時，已提到陳果當日要求他帶埋女朋友去試鏡，因為有一些親熱場面要試戲。「初接觸時已知道這是一部充滿情慾場面的電影，自己都做好心理準備，但意料不到需要帶一位女伴上去。我當日就帶同未婚妻上去。」當時Peter都心想是否要「嚟真」？幸好當時陳果並未有劇本，沒有實質的場面要演，當時只是抽出一幕來自韓國電影的文本及片段，即學即做。「我忘記了是哪一部電影，記得這幕戲是講個剛出獄的男子，去非禮一個有智障的女生，既抽水又扮無意那種。」