《致命24小時》吳卓羲力撐林夏薇　「阿妹喺《七公主》做得好好」

由葉念琛執導，吳卓羲（Ron）、湯怡、潘燦良等人主演的《致命24小時》今晚（4/1）舉行首映禮，湯怡老公麥秋成都有到場支持，在戲中飾演夫妻的吳卓羲和湯怡率先接受訪問。
湯怡日前在個人IG上傳受傷照，她表示：「真係真打嘅，因為拍戲個陣化緊妝，返屋企落咗妝之後先發現『點解塊面咁嘅？』因為拍個陣又要被打同撞親，面就真係微絲血管爆晒。（會唔會係從影以嚟最辛苦？）情緒上會係，體力上就還好，個情緒係成個禮拜都係咁，個人就真係好壓抑，用咗成個月先抽離到。」
日前TVB舉行頒獎典禮，吳卓羲頒獎畀視后林夏薇，不過網民似乎就對這位出爐視后不太滿意，問到作為過來人或前輩有冇安慰對方，他直言：「我冇睇到呢啲留言，不過有人鍾意都實有人會唔鍾意，我有睇阿妹（夏薇）《七公主》嘅演出，我覺得佢做得好好，其實好多嘢都有分客觀同主觀，我又有睇嘉欣佢又係做得好好，佳芯我又係好鍾意佢，所以因人而已。（有冇機會返TVB拍劇？）有冇機會呀，唔知TVB會唔會再搵我返去拍啦，搵我返去拍先再算啦，咁你記住唔係返去拍就有獎㗎嘛。」
問到吳卓羲有冇邀請Hana（菊梓喬）睇戲時，他:「支持我就買飛入場睇戲，（一定睇定叫佢自己睇？）買飛，買飛，買飛（你買飛請佢睇咪得囉）無所謂嘅，諗下諗下。」