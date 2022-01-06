Emily in Paris｜搶閨蜜男友扮好人超偽善　劇集被嘲綠茶婊育成記

由Lily Collins監製兼主演的Netflix愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）去年播出後大受歡迎，第二季於上月尾回歸，隨即成為該平台大部分地區排行榜冠軍位置。不過大批劇迷看完後，都一致認為Emily的種種行徑根本就是一個綠茶婊，更成為大家心目中「最討厭女主角」！

Lily Collins曾在訪問中表示自己都不喜歡Emily的角色人設，最近更在街頭看到劇集海報被塗污了，證明Emily這個角色非常不討好。（IG/@lilyjcollins）

延續首季劇情，第二季Emily「不小心」與閨蜜Camille的大廚男友Gabriel發生了關係。當Camille向Emily傾訴與Gabriel的感情煩惱時，Emily一邊跟男方曖昧，一邊為了消除罪惡感而積極撮合他和Camille。當Emily試圖以各種方法來欺騙Camille時，搭上了法文堂的英國猛男Alfire，最後當然紙包不住火，Camille發現Emily是第三者，並發展出一段四角戀。

對於Emily在劇中處理感情關係的方式，大批劇迷都表示顛覆了三觀，並批評第二季是「綠茶婊育成記」。其實如果Emily真的愛Gabriel，她必定要在閨蜜和男人中作出選擇，又或者一開始跟Camille坦白的話，所有事都不會去到一發不可收拾的地步，更有機會過了一陣子就能跟Camille重拾友誼。另一邊廂，當Gabriel想跟Emily認真發展時，她又突然「良心發現」積極撮合Gabriel和Camille。最後Emily在Alfie返英前答應對方認真發展感情，卻在男方離開法國後才忽然清醒過來向Gabriel表白，行徑極為偽善。

另外，值得留意的是Emily除了不懂得處理感情問題同時又要維持乖乖女形象的同時，她在職場上的行為亦令人大開眼界。當初同時Julien沒有請Emily插手Rimowa的宣傳活動，但Emily竟然在開會時表示自己可以讓Pierre Cadeau促成與Rimowa合作，事後在強了功勞時顧做委屈指自己是在幫Julien。其後當Emily搞出事端，Julien替她向Pierre道歉時，Emily竟然鬧爆Julien搶客。在職場上遇上Emily這類同事時，必定要更加小心，很可能表面上當好人，但在背後插你幾刀。