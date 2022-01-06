《梅艷芳》導演版Disney+年初二首播　全新情節劇集式５集放映

電影《梅艷芳》，以累計票房超過港幣6,100萬(上映中)的成績，榮登2021年香港華語電影票房冠軍，同時榮登香港史上最賣座本地電影第二位，更獲逾92萬入場人次，平均9位香港人就有一位看過該片。

電影雖然長達156分鐘，但大多觀眾都覺得未夠喉，加上導演曾透露原片全長達4小時，故一眾影迷一直渴求可以推出一個導演版。今日（6/1）收到消息，原來Disney+早已購入相關影片，更會以劇集形式，2/2起分5集播出。

大家期待以久的導演版，將於2/2 於Disney+分5集上架。（電影海報）

《梅艷芳》由梁樂民執導，得獎製片人江志強監製，影帝古天樂、王丹妮、劉俊謙等主演，電影上畫以來話題不絕，記錄了梅艷芳崛起成為超級巨星的經過。但礙於片長所限，部分拍好的畫面都忍痛刪走，而藉住今次導演剪輯版本，梁樂民將會加入超過一小時從未曝光片段，終極足本版會由2022年2月2日起，於Disney+逢星期三下午4點上架。

導演版會有新近１小時多的全新畫面公開。（《梅艷芳》劇照）

導演梁樂民對於《梅艷芳》導演版能夠公諸同好，表示非常高興：「梅姐的人生精彩燦爛。電影版本因為片長所限，需要在內容上作出取捨。現以五集劇集形式於Disney+ 上架，可以將原來的劇本情節盡情呈現。多謝Disney+ 給我們團隊這個機會，讓大家安坐家中就可以跟梅姐一同經歷她的非凡人生。」

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據了解，今次導演版會更深入探討梅艷芳一生，並交代多一點梅艷芳童年成長的點滴，包括她與梅愛芳之間經歷生死的姐妹情、與香港另一位巨星張國榮廣為人知友情背後的真摰情感，以及更深入的愛情經歷。《梅艷芳》（導演版）亦會首次展現其經典名錶廣告造型，同時收錄更多膾炙人口的名曲。除了全新片段之外，五集劇集的故事結構、配樂、調色將會重新編排整理。已於戲院觀賞過電影《梅艷芳》的觀眾，將會有更深入的精彩體驗，以另一角度再次回顧這位一代巨星以及她的璀璨時代。