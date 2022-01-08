《闔家辣》一家人再聚影海報　梁詠琪整蛋糕撮合呂爵安袁澧林

2022虎年賀歲片《闔家辣》，殺青數月後，幾位主角為海報拍攝再聚，包括身兼主演及監製的吳君如、鄭中基、梁詠琪（GiGi）、呂爵安（Edan＠MIRROR）及袁澧林（Angela Yuen）。戲中鄭中基及GiGi飾演夫妻，Edan飾演其兒子，袁澧林就是Edan女友，而君如就飾演大姑媽。

《闔家辣》5位演員再聚，埋位時的歡樂氣氛就如一家人。（電影公司相片）

電影繼早前公開「迫爆屎坑」海報後，今日公開第二張海報，主題是一家四口加入袁澧林， Edan不離搞笑本色成為家人「磨心」，更被君如及女友糟質，而中基及Gigi 更是一對鬥戲夫妻，戲中不少搞笑鬥戲場面。

GiGi更非常有心，在拍攝海報前一晚，親手做了一個蛋糕帶來給好友品嚐，GiGi：「親手整個榛子車輪泡芙，是自己喜歡吃的，女兒也愛吃這個。」身為偶像派的Edan，表示自己並沒有節食或戒口，大啖大啖地吃：「現在狂食，沒理太多。」至於Angela亦表示自己也懂做蛋糕，GiGi不但建議整一個給大家吃，更「媽媽」上身，笑言對Angela 這個新抱「流晒口水」，GiGi：「這樣的好女仔很多人爭。（跟Edan說）你上進一點﹗我很喜歡這個新抱，通常帶畀媽媽過目的女生，媽媽說得便得。」令Edan非常尷尬。

GiGi整手整蛋糕，帶到拍攝現場分享。(影片截圖)

GiGi對戲中的兒子及「未來新抱」有讚冇彈，更叫Edan上進一點，追到娶呢個新抱返屋企。(電影公司相片)

《闔家辣》故事啟發自導演鄭晉軒的親身經歷，過去一段日子在疫情影響下，大家原來的生活出現了莫大的改變。於是想透過這部真人真事改編作品，道出故事中的主人翁Coba與一家人如何面對親情、愛情，甚至工作上的另一種從未有過的體驗睇法，而故事就從媽咪自制家傳辣椒開始。