《一路瞳行》優先場整喊梁詠琪　惠英紅「眼神」演技嚇親導演們

電影《一路瞳行》由導演朱鳳嫻（Judy）的真人真事改編，其父母為一對失明人士，要照顧一個雙目健全的女兒，比普通人困難得多。導演將自己的原生故事改編，成長期間多次想離開家庭、擺脫父母的故事拍成電影《一路瞳行》。電影在封院前舉行星級優先場，多位朋友看畢都讚不絕口。

梁詠琪看畢電影，大表感動：「特別深刻最尾一場爸爸走，導演可以拍出自己嘅故事，好替導演開心。」（電影公司相片）

電影《一路瞳行》透過惠英紅、吳岱融及吳千語，演繹了一個真人真事。電影雖未正式上映，但由於故事真摯感動，連月已超過逾百包場，其中一場映後分享中，看見梁詠琪看得眼濕濕的：「特別深刻最尾一場爸爸走，導演可以拍出自己嘅故事，好替導演開心。」

吳千語演繹導演少女時的角色，跟媽媽關係親密。（電影公司相片）

《一路瞳行》七成以上內容，是導演Judy的親身經歷，因為導演Judy最希望以今次電影，讓觀眾多了解盲人世界，學會嘗試擁抱、面對不幸，導演Judy表示：「人總係會放大自己和問題，回望就發覺其實好渺小，自己無咩大不了，期望拍自己嘅故事，畀大家認識盲人社會，盲人世界一樣有愛情、有色彩。」

的確有別一般殘疾題材電影，《一路瞳行》令人感到落淚之餘，亦讓觀眾多了解視障人士的世界，有盲人觀眾欣賞完口述版，都感謝導演說出了他們的心聲外更發放正能量，觀眾之一的狄龍大哥看畢也大讚：「電影帶出了人性的真善美。」陳煒看後則感受到視障人士世界和能力也可以很大。

狄龍大哥看畢也大讚：「電影帶出了人性的真善美。」（電影公司相片）

故事觸動人心，演員的演出也功不可沒，特別是飾演失明母親紅姐，為了演好視障角色，一隻眼戴特製隱形眼鏡、另一隻眼睛可以在說話時不由自主轉，難怪看過電影的導演柯星沛說：「只是看紅姐的演出已經值回票價！」電影現定於今年四月上映。