美劇大數據｜《眼鏡蛇道館》憑熱血劇情登榜首　主角成長才是重點

踏入2022年，疫情繼續肆虐全球，打工仔又要無限輪迴WFH，在抗疫期間無法出外，唯有躲在家中煲劇度日。在《魷魚遊戲》熱潮席捲全球的同時，儘管Disney+擁有強大的Marvel電影劇集系列，似乎仍不足以對抗Netflix。煲完《Emily in Paris》、《華燈初上》之後，又有咩好劇煲？《美劇大數據》將分析全球劇集的流行走勢，為讀者提供更多煲劇選擇。

Netflix於2020年初亦開始以「選擇觀看」（Chose to watch）來統計數據，意思即透過計算劇集上架28日內有多少人觀看至少兩分鐘的準則來統計劇集的受歡迎程度。這個方法推出後收到外界質疑，認為看兩分鐘根本不算是真正觀看。直至去年11月，Netflix修改了統計數據，將兩分鐘改為以時數作計算，並設立了「Netflix Top 10」的網站，方便用戶查看收視。

單單以過去一周來看，《Emily in Paris》排第四位，一周的收看共有5千萬小時，而「超人」Henry Cavill主演的《獵魔士》就繼續穩佔頭三位置。剛剛在12月31日上架的《眼鏡蛇道館》（Cobra Kai）第四季，就錄得過億小時，而該劇的前三季亦同樣打入Top 10。

《眼鏡蛇道館》成為了近期全球最多人收看的劇集。（Netflix）

80年代風靡一時的《龍威小子》（The Karate Kid）講述一名小孩隨著母親搬到加州，惟在新學校飽受欺凌，幸好他在由森田則之飾演的日本空手道老師教導下，學會面對挑戰，最後在空手道比賽中，擊敗曾經欺凌他的同學，憑青春熱血而風靡全球。

《龍威小子》（The Karate Kid）在80年代非常受歡迎。（電影海報）

而新劇《眼鏡蛇道館》的故事就設定在30年後，承接電影結局的空手道比賽，兩位主角Ralph Macchio及William Zabka亦回歸拍攝。勝出的Daniel LaRusso經營汽車分銷商，過著幸福美滿的生活，而輸掉比賽的Johnny Lawrence重開了Cobra Kai道館成為導師，昔日對手將再次聚首。

其實劇集推出首季時都不被看好，外界亦認為劇集只是想消費《龍威小子》，不過劇集除了向經典場面致敬之外，確實是花了不少心思去延續兩位主角的態度及生活。在帶回昔日情懷的同時，主角的心理變化亦隨著時間的洗禮而有所改變。

正如Johnny輸了比賽後一事無成，在偶然的機會下以空手道擊退惡霸，並決心重開Cobra Kai道館，將不服輸的信念傳給新一代。過程中自我體會到年少氣盛惹來事端，並希望學生不要為求勝利不擇手段。劇集憑熱血的劇情感動劇迷，在外國非常受歡迎，如果大家已經看厭了《Emily in Paris》這類劇集，不妨試試新意思。