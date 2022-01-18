《闔家辣》吳君如教路攻破冇淚腺弱點　呂爵安︰這場戲壓力頗大

即將上演的2022賀歲片《闔家辣》中，首次參與電影演出的呂爵（Edan@MIRROR），在戲中有一群星級演員做家人，分別有鄭中基、梁詠琪飾演其父母，吳君如演姑媽，位位都毫無保留，將演技傳受畀Edan。其中出名冇淚腺的Edan，就因為要演一場爆喊戲，獲君如親授演喊戲技倆，袋錢落袋。

君如縱沒有戲份，都專程返片場教Edan演喊戲。(電影公司相片)

《闔家辣》整個故事軸心圍繞Edan引領家人製作辣椒醬，而誘發出連串故事，情節搞笑之餘，亦充滿厚愛的親情味道，當中Edan演繹一場生意失敗戲，有感愧對父母而情緒失落爆喊。接到劇本得知要演喊戲，Edan已感到甚有壓力，他亦向君如透露，非常擔心該場演出。

身兼監製及演員的君如，本住「有教無淚」的精神，雖然拍攝當天沒有自己的戲份，也專程去到現場與Edan獨處培養情緒，教導Edan如何開啟自己的悲傷情緒，打開自己的淚線，最後二人更在鏡頭後情緒剎那爆發，爆喊擁作一團，君如果然有料到。

導演在埋位前都助Edan入戲。(電影公司相片)

儘管想上了寶貴的一堂，但拍攝前Edan依然表現忐忑不安，在場的演員前輩，包括君如、鄭中基及Gigi，為他打氣之餘，用盡方法讓他進入情緒，君如親自示範如何進入哭泣情緒狀態，中基陪同圍讀試戲，Gigi更為Edan按摩肩膀，希望他能放鬆心情演繹，Edan亦努力培養情緒，進入狀態拍攝，現場所有人都默不作聲，以免影響其情緒表現。

正式開拍，Edan好快就投入角色當中，蘊釀出感情。(電影公司相片)

當順利完成喊戲拍攝，Edan終於放下心頭大石：「這場戲給我的壓力頗大，對自己淚腺的存疑，因為自己比較少喊，當一些戲需要不開心或喊時，自己都擔心做不來。雖然拍《大叔的愛》時都有拍過，但對我來說是不合格，經過今次拍攝學懂很多，與其他演員未熟落，未清楚自己如何去演時是很迷惘，經過十多日的拍攝，到今天拍喊戲，已經放開了。」

Edan感激姑媽吳君如細心的教導，衷心的說：「前一天君如已表示會來幫我，且叫我朝早空肚渴些少酒，的確放鬆了一些，拍出來確有情緒，雖然好像沒甚流淚。多謝君如幫我很多，教我如何呼吸，如何處理情緒，感激中基、Gigi這十多天與我相處，給我感覺像家人一樣，感覺到他們的支持及鼓勵，令我很容易投入，我給予自己4、5分，勉強合格吧！我不是專業演員般揮灑自如，但我盡了力，君如收貨，我相信應該合格吧！」