《新喜劇之王》3年後重溫更有感覺　周星馳拍出笑中有淚的父女情

今年農曆年賀歲檔，最快要去到初四先有戲睇，想睇套賀歲片應下節，似乎都要靠串流平台。近日Netflix就將周星馳近年執導和監製的賀歲片，一口氣齊齊上架，當中包括《西遊·降魔篇》（2013）、《美人魚》（2016）、《西遊伏妖篇》（2017）及《新喜劇之王》（2019）。電影上畫時，不少人會覺得冇周星馳演沒興趣入場，現在安坐家中撳一撳就有得睇，又本住一看無妨心態望望去看，結果不少人覺得比預期好看。

大家都渴望看到星爺的演出，但似乎機會渺茫。（《新喜劇之王》劇照）

四套來講，劣評最多為徐克執導，周星馳監製的《西遊伏妖篇》，劇情粗疏不停炒冷飯，而且笑料欠奉，最好睇只有片尾星爺扮演戲院清潔工同大家講冇彩蛋，快啲走唔好阻佢收工。至於最令人有驚喜的，就是較新的《新喜劇之王》。

臨時演員的辛酸，比1999年版更甚。（《新喜劇之王》劇照）

如果不知內裡，單看戲名自然覺得是擺明食老本之作，加上預告有田雞客串，並重演在1999年版本中踩扁腳一幕，實在會令人有所卻步。不過有看過新版，就知這幕其實是二次創作，將舊笑料以新手法呈現。至於故事，女主角鄂靖文就是昔日的尹天仇，為演出不息放棄金錢、家人甚至尊嚴，為的就是追夢，不同的是新版成功了，贏得最佳女主角，是20年後給自己的一點安慰。

叫女兒去追夢就以後唔好返嚟，但又擔心她沒帶鎖匙。（《新喜劇之王》影片截圖）

見女兒被製片罵，偷偷替她出頭。（《新喜劇之王》影片截圖）

女兒被扣起飯盒，為父的以爆樽嚇倒場務。（《新喜劇之王》影片截圖）

不過女主角都不是全片最亮眼之處，最大獲好評是演爸爸的張琪。張琪是內地資深演員，1977年，考入廣州藝術學校話劇。一直在電視台當演員，到2019年，獲周星馳賞識參演《新喜劇之王》，演出如夢的爸爸。性格古板的他，一直反對女兒從事演藝，而且要趕她出家門。但口硬心軟的他，其實對女兒處處關懷備至，不時暗中在片埸觀察她有冇被無禮對待，如有便用自己的方法替女兒討回公道。

而最近人感動一幕，是女兒獲最佳女主角獎時，台上重溫她當臨記時的辛酸，才發現一直臭罵她不踏實的女兒，原來才是最堅毅不屈一個，每遇艱難都咬緊牙關撐到最後，一幕幕被蹂躪的畫面看得為父的老淚縱橫，亦將整套戲由瘋狂搞笑的調子一轉，成為親情溫馨的感人故事，難怪張琪在第39屆香港電影金像獎中，獲提名最佳男配角獎。