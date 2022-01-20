《IT狗》凌文龍陳漢娜雲集金像新演員　最好戲一位反而無緣角逐？

ViuTV劇集《IT狗》，自播映以來大獲好評，更成為網絡熱話。劇集中一眾演員的搞笑演出，更令大家紛紛讚好。事實上《IT狗》是集合了近年入圍角逐金像獎最佳新演員的朋友，其中凌文龍更憑《黃金花》，於第37屆香港電影金像獎獲獎。不過劇中最有演戲經驗的一位，反而就未入圍過該獎項。

《IT狗》以一群IT界另類精英為主幹，凌文龍是劇中主角。（節目截圖）

金像最佳新演員凌文龍

凌文龍畢業於香港演藝學院戲劇學院，主修表演，曾經是香港話劇團全職演員，演出過不少劇目，而為追夢，當上全職演員前，他曾任職茶餐廳侍應和洗碗工人，幫補生計。

主角凌文龍被公司炒魷後，出席婚禮後萌生起建立一個電子支付人情的平台，遂向創業之路進發。（劇集截圖）

2017年跳出劇場進軍電影圈，於電影《黃金花》飾演一位患有自閉症及中度智障的兒子，與飾演媽媽的毛舜筠相依為命。凌文龍精湛的演技，令不少觀眾以為他確確實實是個特殊演員，最終為他贏得第37屆香港電影金像獎最佳男主角提名，並成功奪得最佳新演員獎。

凌文龍憑《黃金花》，首次獲提名香港電影金像獎最佳男主角，同時亦成功奪得最佳新演員獎。(《黃金花》劇照)

陳漢娜首次演出遇古天樂

陳漢娜（Hanna）在《IT狗》飾演程式員，將與凌文龍發展出一段真感情。Hanna大學期間兼職模特兒，畢業後一次電影試鏡，就贏得《殺破狼·貪狼》的演出，飾演古天樂的女兒。第一次拍戲就是大製作，還跟古天樂交手，機遇相當不俗。

故事發展落去，陳漢娜將會與凌文龍發展出一段真感情。（《IT狗》影片截圖）

拍畢《貪狼》，Hanna都沒有抱太大期望，更起程到日本工作體驗生活，亦想在當地從事模特兒工作，可惜未如理想。直至《貪狼》上畫後獲大家支持，在戲中飾演15歲少女阿芝，在芭堤雅旅行時突然失蹤，為父的古天樂親赴泰國追尋女兒下落。由於演出不俗，入圍金像獎最佳新演員，可惜同屆就在凌文龍力壓下未能勝出，不過亦成功引起大家關注，2019年更火速在電影《G殺》當上女主角，發展至今。

陳湛文劇場出身《三夫》無懼大膽演出

陳湛文在劇中飾演程式員Billy，與女程式員Bille（余逸思 飾）處處針鋒相對，鬧出一段怨家愛情。同樣是香港舞台劇演員出身的他，2012年香港演藝學院戲劇學院畢業，主修表演，一直醉心舞台演出。直至一個電影招募，令他心郁郁想試，就算隨後得知是陳果的《三夫》，需要作全裸演出都沒令他卻步，最後角色獲「第十三屆亞洲電影大獎」及「第38屆香港電影金像獎」提名最佳新演員，輸給《淪落人》中飾演菲傭的姬素孔尚治（Evelyn Ruth Santos）。

岑珈其在劇中是個不停用詭計騙取創科發展基金的IT人。(《IT狗》影片截圖)

《IT狗》中另一亮眼角色是岑珈其，他飾演的Kenneth Sir，用盡方法騙取大大小小的創科發展基金，由要凌文龍扮演自閉者，騙取互助協會共融計劃補助金，角色搞笑。而岑珈其在影壇亦不乏演出機會，只是他早於2008年在電影《烈日當空》演出男主角，往後就再無機會候選新演員，只有寄望最佳男配角及男主角。