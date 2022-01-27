C朗女友Georgina推Netflix紀錄片　一起窺探現實版灰姑娘的日常

足球巨星C朗（Cristiano Ronaldo）在足球界地位前無古人，36歲仍保持完美體態及技術水平。在足球事業如日中天之際，愛情方面亦得意，於去年10月宣布西班牙、阿根廷混血女友Georgina Rodriguez懷上雙胞胎的好消息，讓人好奇究竟這女子如何收復一位球壇浪子，而今日（27/1）上架的Netflix紀錄片《I am Goergina》或許能解答這個問謎團。

Netflix紀錄片《I am Goergina》將於1月27日下午4時後上架。（Netflix）

Georgina生於普通家庭，為了減輕家庭負擔而半工讀賺取學費，期間曾經做過餐廳侍應、銷售員及保姆。畢業後在西班牙Gucci擔任售貨員時，被C朗一見鍾情而展開熱烈追求，其後兩人在2016年開始交往。可惜Georgina因與C朗拍拖後經常被傳媒追訪及球迷騷擾而被離職，隨後簽約頂級模特兒公司Uno Models，由灰姑娘成為千萬網紅。

這段令人羨慕的現實版灰姑娘，一直讓網民熱烈討論，而Gerogina爆紅成網紅後亦成為各大時裝品牌的寵兒，更登上時尚雜誌封面。不想被外界指只靠男友上位，Georgina與Netflix合作推出共6集的紀錄片《I am Georgina》，向外界公開自己日常生活，讓大家知道除了是C朗女友之外，亦是4名子女的母親，同時為事業打拼的獨立女性。