《一樣的天空》四大電影公司聯手出品　王菀之袁富華拍出香港故事

銀都機構有限公司、英皇電影、寰亞電影及天下一電影製作有限公司出品，銀都機構攝製的電影《一樣的天空》，由資深電影人莊澄監製，四位新晉導演（陳翊恆、潘梓然、侯楚峰、葉正恆）聯手執導。電影貫串1997年至今四個年青人成長的故事，燃起了生命亮麗的火花。電影已陸續進入拍攝，一眾演員在投入拍攝前均參與開鏡祈福儀式，祝願拍攝順利。

電影分四個故事拍攝，這邊有石修、林德信、徐浩昌(肥腸)等。（電影公司相片）

《一樣的天空》集合三十多位演員傾力演出，當中有王菀之、石修、朱栢謙、朱鑑然、米雪、車婉婉、吳浣儀、周祉君、林德信、姜皓文、胡鴻鈞、袁富華、徐浩昌、郭東彩、張兆輝、莊鍶敏、黃星叡、黃溢濠、鄒文正、蘇麗珊、Bipin Karma等(排名以筆劃序)，他們均高興能參與這部充滿正能量而且意義十足的電影。

另一邊有車婉婉、張兆輝及胡鴻鈞演出。（電影公司相片）

《一樣的天空》預計二月中拍竣，並計劃於今年暑假上映。電影由影壇前輩及新貴聯合主演，四位新晉導演當中的導演侯楚峰、葉正恆及演員黃星叡更是培育電影新力軍的「美麗香港人‧情‧事」短片拍攝計劃的得獎者、參加者；希望藉著這部電影達至藝術傳承之餘，更能讓香港年輕人以不同角度去拍攝香港的故事。

另下邊廂有袁富華、王菀之，仲有近日在《IT狗》演出獲讚的阿Lou，周祉君。（電影公司相片）

《一樣的天空》由朱鑑然飾演的成信貫穿九十年代至今四個年青人於香港的成長故事，1997年剛考入大學社工系的成信（朱鑑然 飾），在社福機構當暑期工，他遇上患有自閉症和強迫症的恆仔(周祉君 飾)，恆仔舅父(朱栢謙 飾)發掘出恆仔獨特的藝術天賦，而且得到社工(王菀之 飾)和院長 (袁富華 飾)給予的機會，令暗淡的生活變得繽紛多彩。成信透過恆仔得到啟發，決定與他的大學同學李立品(胡鴻鈞 飾)自立門戶，以嶄新的藝術創作聯乘地方故事，亦因而暗中解開了李立品與父親之間(張兆輝 飾)的心結。