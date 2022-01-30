《唐伯虎點秋香》經典對聯成藝術品　《唐寅詩集》攝檯腳都有展出

用電影為主題的藝術展《即日上映》，於2020年第一次舉行，今年來個延續篇名為《即日上映2.0》，聚焦三位香港本地藝術家，延續以電影觸發藝術創作靈感這主題。當中見到藝術家徐沛之特別揀選了周星馳的《唐伯虎點秋香》為題，創作了數件展品，當中最有趣可能是跟隊穿祥互隊的經典對聯。

《唐伯虎點秋香》可謂星爺其中一個巔峰，笑料密集不過時。（《唐伯虎點秋香》影片截圖）

大家應該熟到自己都對落去。(《唐伯虎點秋香》影片截圖)

展覽源於大家活在充滿挑戰的時代，電影為許多人提供了一種逃避方式，它所描繪的虛構世界繼續為藝術想像提供養份。所以展覽集結了三位藝術家以電影為題創作多件展品，其中藝術家徐沛之便重繪了《唐伯虎點秋香》（1993）中曾出現的唐寅作品，將精湛畫功與幽默及文字遊戲共冶一爐。特別是8位娘子打的那副麻雀，全是手工特製，更附近一本《唐寅詩集》墊檯腳。

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除了星爺作品，另一著名藝術家周俊輝，便揀選了杜琪峯其中兩齣電影《黑社會》（2005）和《文雀》（2008），來呈現香港處理具爭議性議題的獨有方式，當中除了包涵港人靈活之外，更以張家輝在《黑社會》中吞食匙羹一幕才表達香港人有時被迫「硬食」，而電影《黑社會》便是講述兩位黑幫頭目為爭奪香港黑社會話事權而產生衝突。另一齣電影《文雀》，講述一群扒手與一名神秘女子相遇的故事，而這女子走近他們其實另有目的。

用《黑社會》張家輝食匙羹一幕，比喻港人「硬食」。（網上圖片）

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最後一位是鄧啟耀先生，在展覽中延續他對吉卜力工作室作品的關註，包括《天空之城》（1986）、《飛天紅豬俠》（1992）和《幽靈公主》（1997 ）。鄧啟耀近年的畫作以極其精妙的技藝在絲綢上完成。藝術家並非在作品上重現電影場景，而是藉其對中國水墨畫的理解，捕捉電影的精神和生命力，傳遞不變的信息——面對逆境當常懷盼望。

《天空之城》遇上中國水墨畫。（網上圖片）

《即日上映2.0》展覽開放時間︰

由即日至3月3日，星期二至星期六11am–7pm

地址︰香港中環蘇豪鴨巴甸街20號地下

網站︰http://www.karinwebergallery.com